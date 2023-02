Google pour mettre à niveau la sécurité de votre téléphone Android au niveau du firmware

Au cours des dernières années, voire des décennies, tous les téléphones mobiles Android sont équipés de systèmes sur puce (SoC). Chacun des nombreux processeurs de ces appareils est chargé d’une fonction différente qui assure le bon fonctionnement de votre téléphone Android. Le micrologiciel, un logiciel spécialisé qui indique au composant comment fonctionner, rend cela possible. Cependant, chaque logiciel offre également différentes façons aux pirates d’exploiter le matériel de votre téléphone. Et c’est le sujet précis que Google a traité en profondeur dans son dernier article sur la sécurité.

L’équipe de sécurité Android utilise ses nombreuses années d’expertise dans le « renforcement du micrologiciel », comme ils aiment l’appeler. Cela implique simplement une meilleure sécurité pour arrêter les failles stratégiques, les attaques et les abus de piratage à distance. Est-ce encore trop de lexique ? En d’autres termes, les appareils Android seront plus sûrs. Cela indique que vous aurez moins à craindre qu’un pirate malveillant vole votre téléphone portable. Cela indique que les téléphones comme le Galaxy S23 deviendront probablement beaucoup plus sûrs dans un proche avenir.

Pourquoi la sécurité au niveau du micrologiciel pour les téléphones Android

Vous vous demandez peut-être pourquoi la sécurité logicielle est si cruciale. Eh bien, la mise en place de procédures de sécurité risque de ralentir vos composants car le logiciel est l’objet qui les instruit à un niveau très fondamental. À son tour, si les processus de sécurité ne sont pas correctement ajustés, cela pourrait entraîner un ralentissement majeur des taux de fonctionnement. Pour résoudre ce problème, qui, selon lui, constitue une menace de longue date, Google se tourne vers un large éventail d’alliés.

L’équipe Android a également déployé beaucoup d’efforts pour refaire les fonctionnalités et les fonctions d’Android 13 dans Rust. Ce langage informatique a été créé avec une protection intégrée contre les attaques de mémoire. Rust continuera d’être utilisé avec les futures versions d’Android car l’entreprise a remarqué un effet et a l’intention de le faire à l’avenir. Cela dit, vous ne détecterez pas vraiment toutes ces mises à niveau de protection. S’ils sont faits correctement, c’est-à-dire, et d’après ce qu’il semble, faire les choses correctement est fondamentalement l’idée. Mais même ainsi, cela représente une avancée significative dans la sécurité d’Android, et nous attendons avec impatience son arrivée.

Google prend la sécurité très au sérieux

Google prend la sécurité très au sérieux et s’efforce en permanence d’améliorer la sécurité de son système d’exploitation Android. Voici quelques-unes des fonctionnalités de sécurité que Google a implémentées dans le firmware Android :

Google Play Protect : il s’agit d’un scanner de logiciels malveillants intégré qui analyse régulièrement les applications du Google Play Store. Il analyse également les applications installées sur votre appareil. Google Play Protect utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter les applications potentiellement dangereuses et les supprimer de votre appareil. Cryptage basé sur fichier : Android utilise le cryptage basé sur fichier pour protéger vos données. Avec le cryptage basé sur les fichiers, chaque fichier sur votre appareil est crypté seul, ce qui rend très difficile pour les pirates d’accéder à vos données. Mises à jour de sécurité Android : Google publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour résoudre les problèmes et améliorer la sécurité globale d’Android. Ces mises à jour sont généralement envoyées automatiquement aux appareils, il est donc important de maintenir votre appareil à jour. Sandboxing : Android utilise un modèle de sandboxing qui isole les applications les unes des autres et du système d’exploitation sous-jacent. Cela empêche les applications d’accéder à des données et à des fonctions auxquelles elles ne devraient pas avoir accès. Système d’autorisation des applications : Android utilise un système d’autorisation qui oblige les applications à demander l’autorisation d’accéder à certaines fonctionnalités ou données sur votre appareil. Cela vous donne plus de contrôle sur les applications auxquelles vous pouvez accéder sur votre appareil. Démarrage vérifié : il s’agit d’une fonctionnalité qui garantit que votre appareil ne démarre qu’avec un système d’exploitation dont l’authenticité a été vérifiée par Google. Cela empêche les attaquants d’installer une version modifiée d’Android sur votre appareil.

D’autres sont

Par ailleurs, certaines autres fonctionnalités de sécurité que Google a mises en place dans le micrologiciel Android incluent

Authentification à deux facteurs : Google propose une authentification à deux facteurs (2FA) pour les comptes Google, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire au-delà d’un simple mot de passe. Avec 2FA, vous devez fournir un code en plus de votre mot de passe pour accéder à votre compte. Certification Play Protect : Google dispose d’un programme appelé certification Play Protect qui garantit que les appareils répondent aux normes de sécurité de Google. Pour recevoir la certification Play Protect, un appareil doit répondre à des exigences spécifiques liées aux fonctionnalités de sécurité et aux mises à jour logicielles. Fonctionnalités de sécurité de la console Google Play : pour les développeurs d’applications, Google propose une gamme de fonctionnalités de sécurité via la console Google Play. Ces fonctionnalités incluent la signature d’application, qui permet d’empêcher les modifications non autorisées de votre application, et la possibilité de configurer Google Play App Signing, qui permet de sécuriser la clé de votre application. SafetyNet : l’API SafetyNet de Google permet aux développeurs d’applications de vérifier si un appareil a été altéré ou s’il exécute une version potentiellement dangereuse d’Android. Cela peut aider à empêcher les attaquants d’exploiter les vulnérabilités d’un appareil. Google Play Protect pour Chromebooks : Google a également intégré Play Protect aux Chromebooks, offrant la même protection contre les logiciels malveillants et la même analyse des applications pour la plate-forme Chrome OS.

Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que Google a mis en place un large éventail de fonctionnalités de sécurité dans le micrologiciel Android. Ces fonctionnalités aideront à protéger les appareils et les données des utilisateurs. Cependant, il est important de garder à l’esprit que la sécurité est une responsabilité partagée. Cela indique que les utilisateurs de ces appareils ont également un rôle à jouer. Les utilisateurs de téléphones Android doivent également prendre des mesures pour protéger leurs appareils. Certaines des mesures que les utilisateurs peuvent prendre consistent à éviter d’obtenir des applications à partir de sources non fiables et à éviter les mots de passe très faibles.