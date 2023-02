Microsoft déclare que la fusion d’Activision Blizzard n’est pas viable sans Call of Duty

Vue d’ensemble : Microsoft a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par l’acquisition d’Activision Blizzard à moins que la franchise Call of Duty ne fasse partie de l’accord. Plus tôt ce mois-ci, les régulateurs britanniques ont exprimé leurs inquiétudes concernant le projet d’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Une avenue potentielle pour apaiser l’anxiété serait qu’Activision Blizzard vende la très réussie franchise Call of Duty, mais Microsoft n’aime pas le détour.

À la suite d’une réunion à huis clos avec les régulateurs de l’Union européenne mardi, on a demandé au président de Microsoft, Brad Smith, si la perte de la franchise Call of Duty compromettrait l’accord. Smith a déclaré qu’ils « ne pensent pas qu’il soit faisable ou réaliste de penser qu’un jeu ou une tranche peut être séparé du reste ».

Pressé sur la question, Smith a déclaré qu’il pensait que l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) devra prendre une décision.

« Voulez-vous tuer un accord et consolider la position de Sony dans sa part de 80 % dans l’UE, ou disons 70 % de part dans le monde, sur un marché où elle est une entreprise super dominante depuis 20 ans ?

« Ou voulez-vous laisser l’avenir aller de l’avant avec des garde-fous et des remèdes comportementaux, et apporter ce titre à 150 millions de personnes supplémentaires ? Je pense que c’est le choix fondamental que la plupart des régulateurs devront aborder dans le monde. »

Les chiffres de Smith font référence à l’insistance de Microsoft sur le fait que la console PlayStation de Sony a une part de marché beaucoup plus importante que sa propre Xbox.

Les opposants à la fusion Microsoft / Activision Blizzard, dont Sony, craignent que Microsoft ne rende des titres comme Call of Duty exclusifs à la Xbox et contrecarre efficacement la concurrence. Une enquête menée par la CMA a révélé que 24% des joueurs PlayStation CoD changeraient de console si la franchise devenait une exclusivité Xbox.

Microsoft ne reste pas les bras croisés. Déjà cette semaine, Microsoft a conclu un accord de 10 ans avec Nintendo pour amener les jeux Xbox sur les plateformes Nintendo. Un accord séparé avec Nvidia, quant à lui, permettrait aux joueurs de GeForce Now de diffuser des jeux Xbox PC.

En décembre dernier, la FTC a déposé une plainte pour bloquer l’acquisition de 69 milliards de dollars de Microsoft.

Dans un rapport connexe, des sources ont déclaré à GamesIndustry.biz que Sony continue de s’opposer à l’acquisition proposée par Microsoft. Les deux parties ne sont apparemment pas près de parvenir à un accord mutuel sur la fusion, ont déclaré des personnes proches du dossier.

