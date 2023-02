Voici quelques-uns des smartphones que vous ne devriez pas acheter. Nous avons de meilleures alternatives pour vous

Habituellement, vous pouvez trouver des tonnes de recommandations sur tel ou tel groupe de produits. Par exemple, vous souhaitez mettre la main sur un nouveau smartphone et vous ne savez pas lequel correspondrait le mieux à vos besoins. Pour cela, vous pouvez rechercher les articles correspondants et trouver des sujets tels que « top smartphones », « la liste des meilleurs smartphones », etc. Bien sûr, vous pouvez trouver ce que vous cherchez sur ces listes. Mais la grande majorité des articles similaires ne montrent pas les lacunes de ces appareils. Nous avons donc décidé de venir avec une autre initiation, c’est-à-dire la liste des smartphones qu’il ne faut pas acheter.

Dans la liste des smartphones à ne pas acheter, nous avons choisi uniquement ceux qui sont sortis récemment. De plus, nous ne vous fournirons pas une longue liste de modèles. Au lieu de cela, nous nous concentrerons uniquement sur quelques combinés qui étaient à la mode lors de leur lancement. Enfin, nous vous parlerons non seulement de leurs graves lacunes, mais nous vous recommanderons également un substitut.

Moto G72

Le plus gros point fort du Moto G72 est son écran. Ce smartphone est livré avec un écran pOLED de 6,55 pouces. La résolution de l’écran est de 1080 x 2460 pixels, tandis que la luminosité du pick atteint 1300 nits. Cela indique que le combiné est idéal pour une utilisation en extérieur. Il affichera tout en détail, même sous la lumière directe du soleil. En plus de cela, l’écran de notre protagoniste sur la liste des smartphones que vous ne devriez pas acheter a un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz et un taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz. Les autres paramètres de l’écran incluent HDR10+, couleur 10 bits, Corning Gorilla Glass 3, etc.

Un autre argument de vente de cet appareil est la triple caméra 108MP. Le capteur principal est accompagné de deux autres – un objectif ultra-large 8MP et un capteur macro 2MP. La caméra enregistre des vidéos à [email protected]/60fps. Malheureusement, cet appareil photo est davantage considéré comme un gadget marketing que comme un véritable capteur 100MP. Les prises de vue de jour sont satisfaisantes. Mais il vaut mieux le cacher caméra téléphone quand vient la nuit.

Enfin, le Moto G72 arbore une batterie de 5000 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 33 W.

Eh bien, pourquoi nous n’avons mentionné que quelques arguments de vente, c’est que, euh, le Moto G72 n’en a pas d’autre. Regardez, ce combiné ne prend en charge que la connectivité 4G ; il est livré avec une puce Helio G99 ; le panneau arrière est en plastique, qui est brillant et recueille les empreintes digitales ; il ne prend en charge qu’un an de mises à jour du système.

Actuellement, ce combiné est au prix de 18 999 roupies indiennes (229 $).

Achetez à la place: POCO M5

Nous vous recommandons donc de regarder le Poco M5, qui a des fonctionnalités presque identiques mais coûte moins cher. De plus, POCO a fidèlement répertorié les caractéristiques : capteur principal de 50 MP, écran LCD, etc. Dans le même temps, ce smartphone alimenté par Helio G99 ne coûte que 12 499 roupies indiennes (151 $).

Infinix Zéro 8

L’Infinix Zero 8 est apparu en raison de sa caméra selfie 48MP sur la liste des smartphones que vous ne devriez pas acheter. Ainsi, à première vue, ce combiné est idéal pour les selfies. Bien sûr, son grand capteur à l’avant permet au téléphone de prendre des selfies exceptionnels. Mais c’est toujours un grand mystère de savoir si c’est la meilleure option d’achat.

Le téléphone est assez attrayant grâce à un écran de 6,85 pouces à l’avant. Ce dernier prend en charge une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. À l’intérieur, le téléphone héberge le chipset bas de gamme MediaTek Helio G90T. Bien que les puces G-line du fabricant taïwanais se concentrent sur le jeu, ce n’est pas un smartphone de jeu.

Il existe également une configuration de caméra arrière quadruple 64MP. Il est placé dans un module en forme de losange. Le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos 4K ainsi que des vidéos au ralenti à 960 ips.

Comme indiqué ci-dessus, le principal argument de vente de l’Infinix Zero 8 est la caméra à double face. Il se compose d’un capteur 48MP ainsi que d’un objectif ultra grand angle 8MP. Le capteur 48MP peut enregistrer des vidéos 4K.

Enfin, le combiné dispose d’une batterie de 4500 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 33 W. Le téléphone coûte Rp. 3 799 000 (260 $).

Le téléphone est assez abordable. Mais si vous voulez avoir un véritable smartphone centré sur le selfie avec de nombreux avantages, il existe une meilleure option.

Achetez plutôt : Xiaomi CIVI 2

Mis à part le fait que les combinés de la ligne Civi ont considéré les téléphones Xiaomi les plus beaux, il s’agit également du meilleur combiné selfie. C’est pourquoi au lieu du téléphone ci-dessus, nous recommandons le CIVI 2.

Parlons d’abord de ses avantages. Ce combiné est livré avec un écran AMOLED flexible 3D de 6,55 pouces. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, d’une gamme de couleurs P3, d’une profondeur de couleur de 10 bits et de Dolby Vision. Par ailleurs, il prend en charge le réglage PWM haute fréquence de 1920 Hz. Ce dernier rend l’utilisation nocturne plus confortable.

Le Xiaomi CIVI 2 possède la caméra selfie la plus puissante de l’histoire de Xiaomi. Il est livré avec deux capteurs de 32 mégapixels. Les deux sont des appareils photo principaux qui peuvent même atteindre un flou de portrait de niveau SLR.

L’objectif grand angle a une taille de pixel de 1,6 um et une grande ouverture f/2.0. Grâce à ce dernier, l’apport de lumière est augmenté de 50%. Ce que nous aimions le plus, c’était la technologie de revêtement ALD et d’encrage des lentilles. Si vous ne le savez pas, vous pouvez trouver cette technologie sur les principaux appareils photo des téléphones phares.

Le reste des fonctionnalités comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels, la nouvelle puce Snapdragon 7 Gen 1 et une grande batterie de 4500 mAh (la même que celle que nous avons trouvée sur le Mi 12S) avec un support de charge rapide filaire de 67 W. Et pour tout cela, vous devez payer (334 $). Ainsi, il ne diffère pas du prix d’Infinix mais apporte de bien meilleures spécifications.

GooglePixel 7

La série Google Pixel 7 a été annoncée il y a quelques jours. Nous supposons que beaucoup d’entre vous le considèrent comme quelque chose d’exceptionnel. Mais la version vanille n’est pas aussi bonne qu’on pourrait le penser. Par exemple, il est livré avec la puce Tensor G2, qui est le tout dernier processeur de Google. Mais diverses analyses affirment que l’amélioration par rapport à son prédécesseur n’est que de 10 %.

Pour prouver nos dires, jetons un coup d’œil à quelques spécifications de cette puce. Au lieu de la nouvelle architecture ARMv9, il utilise l’ARMv8 et utilise toujours des cœurs obsolètes. C’est pourquoi l’amélioration des performances ne dépasse pas 10 %. Le seul véritable changement majeur concerne les graphismes. Il est conforme à celui de la puce phare Dimensity 9000.

Dans un article, nous avons déjà parlé des spécifications inchangées du Google Pixel 7. Par exemple, le téléphone est apparu sur notre liste de smartphones que vous ne devriez pas acheter car il est toujours livré avec le même capteur principal 50MP et l’objectif ultra large 12MP. La version Pro a le troisième objectif, mais ce n’est pas le cas du modèle vanille. Le tireur de selfie a une résolution de 10,8 MP. Il prend en charge la mise au point fixe et un champ de vision de 93 degrés.

Enfin, le Google Pixel 7 arbore un écran de résolution FHD + à taux de rafraîchissement de 6,3 pouces à 90 Hz et une batterie de 4355 mAh prenant en charge une charge sans fil de 21 W + 20 W.

La version la plus basse coûte 599 $.

Achetez à la place : n’importe quel intermédiaire

Le Google Pixel 7 a tellement de défauts qu’on ne sait pas quel modèle peut devenir la meilleure alternative. Franchement, des tonnes de nombreux smartphones de milieu de gamme coûteront moins cher mais offriront de bien meilleures performances. Par exemple, nous pouvons recommander le Redmi K50 Ultra.