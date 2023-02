Combien de calories sont brûlées lors des rapports sexuels

L’activité sexuelle peut-elle être considérée comme un exercice ? Est-ce plutôt une course rapide ou une marche ? Est-ce que ça augmente le rythme cardiaque ? Peut-il provoquer des crises cardiaques ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le sexe brûle des calories, augmente la fréquence cardiaque et provoque très rarement un arrêt cardiaque. En d’autres termes, l’activité sexuelle peut être considérée comme un exercice physique dont l’intensité peut varier de modérée à vigoureuse selon l’état de santé, le lieu des rapports sexuels, la durée de l’activité, le stade des rapports sexuels et les différences entre les sexes. C’est ce que souligne une revue scientifique publiée dans les Archives of Sexual Behavior, récemment relancée par le Washington Post qui, à l’occasion du mois de l’amour par excellence, a voulu donner une réponse à ce qui est probablement « la question la plus urgente sur le sexe ». et l’activité physique », c’est-à-dire si les rapports sexuels peuvent être définis comme un exercice physique à tous égards.

Comme indiqué, la réponse semble être oui. Des chercheurs de l’Université d’Almería et de l’Université de Murcie, en Espagne, ont examiné toute la littérature scientifique analysant la dépense énergétique dans l’activité sexuelle, constatant qu’une moyenne d’environ 100 kilocalories (kCal) et que la fréquence cardiaque est généralement comprise entre 90 et 130 bpm, avec des pics pouvant atteindre entre 145 et 170 bpm. La fréquence cardiaque des femmes a tendance à être inférieure à celle des hommes, tout comme la consommation moyenne de calories, qui est également influencée par d’autres facteurs, tels que l’état de santé général et le lieu, la durée et le stade des rapports sexuels.

Le sexe est un exercice modéré

Une des études examinées par les chercheurs (Zavorsky et al., 2019) a notamment montré que la dépense énergétique globale lors d’une seule séance d’activité sexuelle peut atteindre 130 kCal, tandis qu’une autre étude (Frappier et al., 2013) a trouvé qu’elle est plus élevée chez les hommes (101 kCal) que chez les femmes (69 kCal). Pour donner une idée du nombre réel de ces calories, il suffit de penser que 50 grammes de pain (une petite rosette ou une tranche moyenne de pain ou de miche) développent en moyenne 130 kCal. En d’autres termes, les chiffres de l’activité sexuelle sont similaires à ceux du jogging, à l’exception de la fréquence cardiaque maximale, qui est plus élevée que pour le jogging et se produit généralement pendant l’orgasme.

De toute évidence, beaucoup dépend de la durée de l’acte sexuel qui, chez les jeunes couples en bonne santé, est en moyenne de 32,38 minutes, contre environ 19 minutes pour les couples souffrant de problèmes de santé, comme les maladies cardiaques. La durée elle-même, cependant, a été définie par les chercheurs comme le temps écoulé entre les préliminaires et l’orgasme masculin, ce qui limite la capacité de ces paramètres à capturer de manière adéquate l’expérience des deux partenaires.

L’activité sexuelle peut-elle provoquer des crises cardiaques ?

Dans une autre analyse récente, des chercheurs ont exploré le côté obscur du sexe selon lequel, bien que rarement, certaines personnes meurent malheureusement pendant ou peu de temps après un rapport sexuel. Cependant, l’incidence de ce phénomène est très faible, représentant 0,6 % de tous les cas de mort subite. Cependant, la moitié des décès (53%) dans l’heure suivant l’activité sexuelle ne sont pas causés par un infarctus du myocarde, mais par un rythme cardiaque anormal soudain, appelé syndrome de mort subite par arythmie (SADS).

Une autre cause majeure de décès associée aux rapports sexuels est la soi-disant dissection aortique, dans laquelle les couches internes de la paroi de l’artère principale du corps humain se déchirent, se séparant de la couche médiane de la paroi externe, permettant au sang de circuler hors de la dissection entraînant une condition potentiellement mortelle. Cet événement a représenté 12% des décès analysés dans l’étude. Les décès restants analysés dans l’étude étaient dus à d’autres maladies, telles que les cardiomyopathies et les canalopathies.

