Biden refuse d’arrêter l’éventuelle interdiction d’importation d’Apple Watch

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’Apple Watch pourrait-elle disparaître de la vente aux États-Unis ? Cela semble peu probable, mais un tel scénario s’est rapproché après que le président Biden a refusé d’opposer son veto à une décision de la Commission du commerce international (ITC) qui pourrait interdire les importations du portable populaire de Cupertino en raison d’une prétendue violation de brevet.

La situation tourne autour du fabricant de dispositifs médicaux AliveCor. En mai, la société a intenté une action contre Apple, affirmant que le créateur de l’iPhone avait volé sa technologie de surveillance de la fréquence cardiaque EKG et accaparé le marché de manière « prédatrice ». AliveCor a déclaré avoir partagé sa technologie avec Apple pour la première fois en 2015 alors qu’il recherchait un partenariat.

AliveCor affirme qu’Apple a volé sa « technologie de détection et d’analyse cardiologiques » lorsqu’elle a ajouté un moniteur d’électrocardiogramme à l’Apple Watch 2018. En décembre, l’ITC a rendu une décision finale selon laquelle Apple avait enfreint la technologie EKG d’AliveCor et a décidé que les importations de l’Apple Watch avec la fonction EKG devaient être interdites. Reuters note que l’interdiction a été suspendue pendant que les procédures liées aux brevets suivent leur cours. Apple dit qu’il fera appel du verdict de l’ITC auprès du circuit fédéral.

The Hill écrit que les présidents n’opposent généralement pas leur veto aux décisions de l’ITC. Mais l’ancien président Obama a opposé son veto à une éventuelle interdiction des importations d’iPhone et d’iPad en 2013 après que l’ITC a statué qu’Apple avait enfreint les brevets de Samsung. Biden n’a pas rendu la même faveur à Apple, bien que la société ait renforcé son lobbying avant la décision.

Les Apple Watch de la Series 4 à l’Apple Watch Ultra seraient impactées par l’interdiction. Cependant, Apple n’a peut-être pas encore à s’inquiéter. La Commission de première instance et d’appel des brevets a récemment statué que la technologie EKG d’AliveCor n’était pas brevetable, ce qui indique qu’AliveCor devrait gagner son appel pour cette décision afin que toute interdiction potentielle prenne effet.

L’ITC a également statué en faveur d’une autre société demandant une interdiction d’importation sur les importations d’Apple Watch ; Masimo affirme qu’Apple a enfreint cinq de ses brevets d’oxymétrie de pouls. La décision quant à savoir si une interdiction est justifiée sera prise en mai.

Les revendications de monopole d’AliveCor contre Apple sont une poursuite distincte devant le tribunal fédéral de Californie. Il a également un procès pour contrefaçon de brevet connexe contre Apple devant le tribunal fédéral du Texas. Apple, quant à lui, a contre-attaqué AliveCor devant le tribunal fédéral de San Francisco pour avoir prétendument enfreint ses brevets.

Étant donné qu’Apple est la plus grande entreprise au monde avec une capitalisation boursière de 2,35 billions de dollars et que ses montres sont de loin les plus populaires, une interdiction totale des importations semble peu susceptible de se matérialiser. Mais les entreprises qui poursuivent l’entreprise pourraient gagner de lourdes compensations financières/frais de licence de la part d’Apple.

