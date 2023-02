Samsung Galaxy Z Flip5 se moque du visage de l’Oppo Find N2 Flip

Samsung et Oppo sont désormais concurrents sur le segment mondial des smartphones pliables. Eh bien, c’est à ce moment-là que nous examinons la gamme de téléphones pliables à clapet, qui est beaucoup plus diversifiée. La série Samsung Galaxy Z Fold règne toujours absolument avec presque aucune concurrence. Cependant, dans la « scène Flip », il y a beaucoup plus d’appareils. Oppo a récemment dévoilé l’Oppo Find N2 Flip sur les marchés internationaux. L’appareil vient détrôner le Samsung Galaxy Z Flip4 et conquérir une solide base d’utilisateurs. L’appareil présente certains avantages par rapport au Z Flip4. Par exemple, il apporte un écran de couverture plus grand et une batterie plus grande avec une charge rapide. Samsung redoublera d’efforts avec le Samsung Galaxy Z Flip5.

Avec la montée de la concurrence, Samsung ne peut pas dormir. Pour cette raison, il prépare des améliorations significatives pour la cinquième génération de son pliable. Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’affichage, Ross Young, le Galaxy Z Flip5 sera livré avec un écran de couverture plus grand. Le Galaxy Z Flip4 a un panneau de couverture de 1,9 pouces et l’écran Z Flip5 sera plus grand que 3 pouces. Le pronostiqueur Ice Universe corrobore ces affirmations. Selon un pronostiqueur fiable, l’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 dépassera celui de l’Oppo Find N2 Flip, qui mesure 3,26 pouces.

De plus, Ross Young affirme que le Samsung Galaxy Z Flip5 aura une charnière différente. Cela réduira la visibilité de la couture, de plus, cela aidera à réduire la sensation de pli. Jusqu’à présent, le pli est l’une des plus grandes lacunes de la technologie pliable. Cependant, nous constatons que la concurrence s’améliore à cet égard. En conséquence, Samsung forcera certainement des mises à niveau dans sa conception.

Samsung Galaxy Z Flip5 apportera plus de mises à niveau

De toute évidence, le Galaxy Z Flip5 sera certainement meilleur en termes de matériel. L’Oppo Find N2 Flip a un SoC Dimensity 9000+, ce qui peut inciter certains utilisateurs à opter pour le Z Flip4 qui a le Snapdragon 8+ Gen 1. En ce qui concerne le Galaxy Z Flip5, il apportera probablement le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, ou quelque chose de mieux. L’Oppo Find N2 Flip dispose d’une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 44 W. Nous espérons voir des mises à niveau à cet égard avec le Flip5. Cependant, Samsung conserve son approche conservatrice en matière de charge. Nous ne nous attendons pas à ce que les choses changent avec un pliable.