Microsoft et NVIDIA annoncent un partenariat de jeu de 10 ans

Microsoft n’est peut-être pas la plus grande société de jeux quand on regarde les jeux provenant de leurs studios. Cependant, la société marche vite pour devenir la force la plus puissante de l’univers du jeu. Outre l’achat de plusieurs studios de jeux, Microsoft pousse constamment ses services. Aujourd’hui, Microsoft a conclu un accord de 10 ans avec NVIDIA. L’objectif est d’apporter les jeux Xbox au service de streaming GeForce Now. Le président de la société, Brad Smith, en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Curieusement, Jim Ryan de Sony et Bobby Kotiock d’Activision ont assisté à l’audience de la Commission européenne sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft.

Selon Brad Smith, si l’accord est conclu, des jeux comme Call of Duty seront disponibles sur GeForce Now. Curieusement, Microsoft a également signé un contrat avec Nintendo promettant 10 ans de Call of Duty. Pour rappel, Activision a supprimé ses titres du service de cloud gaming en 2020. Désormais, ils sont sur le point de revenir. Le but est d’amener les entreprises à soutenir l’accord, apparemment.

« L’objectif de Xbox est de donner aux gens plus de choix et de trouver des moyens d’élargir la façon dont les gens jouent », a déclaré le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dans un communiqué. « Le partenariat contribuera à développer le catalogue de titres de NVIDIA. Il inclura des jeux comme Call of Duty.

Il convient de noter, cependant, que les utilisateurs devront acheter des copies de jeux sur Xbox PC, Steam ou Epic Games pour les jouer sur GeForce Now. Pour cette raison, on ne sait pas quand les jeux Xbox seront disponibles en streaming via le service, qui compte plus de 25 millions d’utilisateurs. NVIDIA dit que MS travaille pour intégrer les jeux Xbox PC dans GeForce Now.

Fait intéressant, l’accord donnera aux joueurs Xbox une autre façon de jouer via le cloud. Certains préféreront NVIDIA GeForce Now, et il est bon de voir que les jeux Xbox ne seront pas exclusifs au portefeuille de services de l’entreprise. Les joueurs Xbox doivent être connectés à GamePass Ultimate pour profiter des jeux en nuage.