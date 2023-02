Microsoft améliore l’application de paramètres système Win11 : ajoute la prise en charge VHD/VHDX et plus

Le programme de paramètres système Win11 est en cours d’amélioration par Microsoft, et l’une des nouvelles fonctionnalités est la prise en charge des disques durs VHD et VHDX. La société ajoutera également une nouvelle page « Accueil » et améliorera les choix de clavier.

Prise en charge des disques durs VHD/VHDX sur le système Win11

Les utilisateurs de Win11 seraient sur le point de créer un disque dur virtuel (VHD) dans l’application des paramètres, selon un conseil de @thebookisclosed. Microsoft intégrera profondément cette fonctionnalité au système Win11. Cependant, il n’y a pas d’identifiant de fonctionnalité correspondant dans ViveTool pour le moment.

Les utilisateurs peuvent choisir de créer des VHD fixes/dynamiques jusqu’à 2 To dans les options. De plus, ils peuvent sélectionner des VHDX avec protection contre les coupures de courant jusqu’à 64 To. Après avoir spécifié, les utilisateurs doivent choisir entre les styles de partition GPT et MBR.

Améliorer les paramètres du clavier

La zone Clavier mise à jour vous permet désormais de modifier le clavier principal sur les écrans de connexion et de démarrage ainsi que la séquence des langues dans la fenêtre contextuelle de langue de saisie.

Les utilisateurs peuvent activer les nouvelles fonctionnalités/fonctions ci-dessus à l’aide de l’outil ViveTool :

Extrayez l’outil Vivetool dans n’importe quel dossier après l’avoir téléchargé depuis le site Web GitHub. Cependant, vous devez garder à l’esprit l’emplacement du sous-répertoire (par exemple, C:Program Files (x86)ViVeTool-v0.3.2).

Pour lancer la ligne de commande, appuyez sur la touche Win (ou cliquez avec le curseur) pour faire apparaître le menu Démarrer, tapez « cmd », puis choisissez « avec des privilèges d’administrateur »

Pour accéder au sous-répertoire ViveTool, utilisez la commande cd, telle que « cd C:Program Files (x86)ViVeTool-v0.3.2 ».

Appuyez simplement sur Entrée après avoir tapé Vivetool /enable /id:34912776.

Redémarrez l’appareil.

Nouvelle page d’accueil

Microsoft a également l’intention de remplacer la page « Système » par défaut actuelle dans le programme Paramètres par un nouvel onglet « Accueil ». Le site Web est toujours en cours d’élaboration par Microsoft et lorsqu’il est activé dans Windows 11 version 25300, il semble être vide. Ce que Microsoft a l’intention d’afficher sur le nouvel onglet ne sera connu que dans les versions ultérieures ou les nouvelles découvertes.

Zone de présence

La nouvelle zone « Présence » du programme Paramètres de Windows 11 Build 25300 permet de déterminer si l’utilisateur est devant l’ordinateur. Certains ordinateurs sont équipés de capteurs uniques qui peuvent les réveiller lorsque vous vous approchez d’eux ou les mettre en veille pendant votre absence. Il n’est pas clair, cependant, si le nouveau composant est connecté à ce moniteur.

Microsoft est sur le point de lancer la mise à jour Win11 Moment 3

Selon une récente info partagée par le compte Twitter, PhantomOcean3, Microsoft teste la mise à jour Win11 Build 22624.1390 ​​en interne. Cela indique que Microsoft invitera bientôt les membres du projet Windows Insider dans le canal Beta pour tester la mise à jour Win11 Moment 3. Dans le tweet, Microsoft pourrait pousser KB5023011 et le package d’activation KB5023595 pour Win11 Moment 3 à l’avenir. Dans la mise à jour Win11 Build 22624.1325 actuellement poussée par Microsoft, Moment 3 est toujours marqué comme 22H2.

PhantomOcean3 a déclaré dans un tweet de suivi que Win11 Moment 3 apportera une gestion intégrée de l’éclairage RVB de l’appareil, les sous-titres en direct prennent en charge plus de langues, et plus encore. Les utilisateurs de ces nouvelles fonctionnalités peuvent en savoir plus sur les articles liés à Win11.

Dans un autre rapport de VideoCardz, Windows 11 lancera une fonction de contrôle des effets d’éclairage RVB à usage général. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’installer de logiciel de contrôle de différentes marques de matériel. Selon les captures d’écran exposées, une nouvelle option de personnalisation apparaîtra dans le menu Windows.

Il contrôlera les effets d’éclairage RVB du matériel externe tel que les claviers de jeu, les souris ou les écouteurs. Les utilisateurs peuvent modifier la luminosité, les effets d’éclairage et les couleurs. Cette fonction s’applique au matériel connecté via USB. Il est actuellement difficile de savoir si cette fonctionnalité prend également en charge les effets d’éclairage RVB sur les cartes mères et les cartes graphiques. À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas encore annoncé quand cette fonctionnalité sera officiellement lancée.