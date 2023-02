La liste des trophées Legend of Dragoon & Wild Arms 2 a été révélée

Sony a surpris les abonnés PS Plus Premium et Extra en février. La société propose des titres AAA comme Horizon Forbidden West et The Quarry aux abonnés. Cependant, pour certains fans nostalgiques de PlayStation, la bonne nouvelle a été l’ajout des classiques Wild Arms 2 et The Legend of Dragoon au portefeuille de PS Classics. Les deux jeux viendront avec certaines améliorations pour les joueurs PS4 et PS5. Comme on le disait précédemment, les deux viendront avec des trophées. Le site Web TrueTrophies a révélé l’information il y a quelques jours, et maintenant Sony a confirmé la liste des trophées qui sera disponible à l’arrivée du jeu aujourd’hui 21 février.

The Legend of Dragoon and Wild Arms 2 – les trophées de platine sont en place pour les collectionneurs

Avec l’ajout de Wild Arms 2 au portefeuille, les trois premiers jeux de la franchise seront désormais disponibles pour les abonnés PS Plus. En ce qui concerne The Legend of Dragoon, représente l’arrivée du classique RPG longtemps négligé lancé par Sony pour la PS1. Le jeu est arrivé à une époque où Final Fantasy VII, VIII et IX conquéraient le cœur des joueurs. Sony a décidé de développer et de lancer son propre RPG pour la PS1. Le jeu était l’un des jeux les plus impressionnants de la plate-forme avec des graphismes 3D de haute qualité et un total de 4 disques.

Wild Arms 2 et The Legend of Dragoon apporteront tous deux des trophées de platine. La liste des trophées est déjà affichée sur le site Web True Trophyes et la plupart d’entre eux sont explicites pour les fans de la franchise. Les jeux seront disponibles à partir d’aujourd’hui et leur disponibilité variera en fonction de votre région. Fait intéressant, les jeux peuvent également être achetés de manière autonome pour les joueurs qui ne sont pas abonnés au PS Plus.

Il convient de noter que Wild Arms 1 et Wild Arms 3 disposent de leurs propres trophées de platine. Vous pourrez ainsi collectionner les trophées des trois jeux de la franchise. Il existe également d’autres jeux classiques comme Siphon Filter (PS1) dans le portefeuille offrant un support pour les trophées. C’est certainement un bel ajout pour les fans de PS qui aiment conquérir des trophées de platine et les montrer à des amis.