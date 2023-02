Bungie a accordé 4,3 millions de dollars dans une affaire contre le vendeur de triche Destiny 2

Qu’est-ce qui vient de se passer? La bataille juridique de longue date entre Bungie et le tricheur AimJunkies dans laquelle les deux parties ont intenté des poursuites l’une contre l’autre a vu une victoire pour le développeur du jeu. Bungie a reçu 4,3 millions de dollars en arbitrage, bien que les aspects de violation du droit d’auteur de l’affaire soient toujours jugés plus tard cette année.

Bungie a lancé son procès contre le vendeur de triche AimJunkies.com et les créateurs présumés du logiciel de piratage Destiny 2, Phoenix Digital Group, en 2021, alléguant une violation du droit d’auteur et de la marque.

TorrentFreak écrit que AimJunkies a fait valoir que la tricherie n’est pas contraire à la loi. Il a tenté d’éviter les allégations de violation du droit d’auteur en notant que certains des droits d’auteur référencés ont été enregistrés après la mise à disposition des tricheurs sur son site Web.

Le juge du tribunal de district américain Thomas Zilly a principalement statué en faveur d’AimJunkies l’année dernière, décidant que Bungie n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour étayer sa plainte pour violation du droit d’auteur. Cependant, le tribunal a autorisé Bungie à modifier sa plainte initiale, qui devrait être jugée plus tard cette année.

Les parties de l’affaire non liées au droit d’auteur ont été renvoyées à l’arbitrage par Zilly, y compris les allégations selon lesquelles les tricheurs ont violé la disposition anti-contournement du DMCA et ont été vendus illégalement à des tiers.

Le juge d’arbitrage Ronald Cox a décidé que le développeur d’AimJunkies et de Destiny 2 Hacks, James May, était coupable de violations du DMCA sur la base de preuves qu’ils avaient contourné les mesures de protection techniques de Bungie. May a précédemment témoigné de la connexion d’outils d’ingénierie inverse à Destiny 2 pour créer des astuces pour le jeu.

May a également admis qu’après que Bungie l’ait interdit pour ces actions, il a tenté de contourner les interdictions et de contourner les protections que Bungie avait mises en place pour empêcher l’ingénierie inverse.

May n’est pas un employé d’AimJunkies ou de sa société mère Phoenix Digital Group, mais puisqu’ils ont vendu et profité de sa création, les deux entités sont responsables. Ils sont également responsables de la vente du chargeur utilisé pour injecter des astuces dans Destiny 2.

AimJunkies a vendu plus de 1 000 exemplaires des astuces et plus de 1 000 exemplaires du chargeur de triche. Cox a noté que le propriétaire d’AimJunkies, David Shaefer, avait tenté de dissimuler le nombre exact de ventes. « Compte tenu de la conduite flagrante et délibérée des intimés, y compris leur dissimulation continue des ventes, Bungie a droit à l’intégralité des dommages-intérêts légaux disponibles », a écrit Cox.

Bungie a reçu 3,65 millions de dollars pour les violations liées au DMCA et 700 000 dollars pour les frais et autres coûts, ce qui porte le total à 4 396 222 dollars.

AimJunkies a contre-attaqué Bungie pour des accusations selon lesquelles le développeur aurait violé son ToS et enfreint les termes de son contrat pour la rétro-ingénierie de son logiciel de triche. Bungie utilisera son succès dans l’arbitrage pour se défendre contre la demande reconventionnelle.

AimJunkies avait également accusé Bungie d’avoir piraté la machine personnelle de May, une violation de la loi sur la fraude et les abus informatiques, mais cette plainte a été rejetée l’année dernière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :