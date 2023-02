Logitech annonce un cockpit Trophy G à 599 $ pour une expérience de course ultime

En bref : Logitech s’est associé au spécialiste des accessoires de jeu Playseat sur un nouveau cockpit de course pour les passionnés de conduite. Le Playseat Trophy – Logitech G Edition est doté d’un cockpit ouvert conçu en acier au carbone léger avec des versions en aluminium anodisé. Le siège actuel utilise du cuir polyuréthane et du matériau ActiFit qui s’adapte confortablement à votre corps tout en aidant à dissiper la chaleur générée lors de sessions de jeu prolongées.

Le siège entièrement réglable peut s’incliner vers l’avant ou vers l’arrière et monter ou descendre. Un mécanisme intégré séparé peut adoucir ou raffermir le siège en fonction des préférences de l’utilisateur. Les plaques de direction et de pédale peuvent également être ajustées pour un positionnement optimal. L’ensemble mesure 140 x 58 x 100 cm (55,12 x 22,83 x 39,37 pouces), pèse 17 kg (37,48 livres) et est couvert par une garantie limitée de deux ans.

Logitech a déclaré que la conception du cockpit ouvert ne restreignait pas les mouvements du corps, permettant une conduite fougueuse. Selon les caractéristiques, le poids du driver recommandé se situe entre 44 livres et 360 livres.

Le châssis serait compatible avec toutes les roues, pédales et consoles / PC, y compris le volant de course et les pédales de course de la série Pro de Logitech. Annoncés en septembre, ces périphériques haut de gamme ont été conçus avec et pour les drivers de simulation professionnels afin de créer l’expérience de course la plus réaliste et la plus immersive qui soit. Pour les curieux, le Pro Racing Wheel vous coûtera 999 $ tandis que le kit de pédales coûte 349 $. Aller all-in avec la roue, les pédales et le châssis Pro vous coûtera près de 2 000 $.

Le dernier look de Logitech est une version renommée de la chaise Trophy existante de Playseat, mais avec une palette de couleurs différente. Alors que l’édition Logitech a des accents gris, Playseat propose des variétés unies noires et rouges au même prix.

Le Playseat Trophy – Logitech G Edition est disponible aux États-Unis, au Canada et sur certains autres marchés au prix de 599 $. Logitech n’a pas mis à jour sa page produit avec un bouton d’achat au moment d’écrire ces lignes, mais d’après le libellé utilisé dans le communiqué de presse, cela devrait arriver d’une minute à l’autre.

