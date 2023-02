La génération Z est la clé de la domination d’Apple, en raison de sa peur des bulles vertes

La génération Z est la clé de la domination d’Apple, selon un nouveau rapport – qui indique que la peur d’être « le gars de la bulle verte » dans les discussions de groupe est une motivation clé.

Le rapport souligne également l’importance que joue l’iPhone pour accrocher les gens à l’écosystème Apple, stimuler les ventes d’AirPods, d’iPads et d’Apple Watch…

L’importance de la génération Z pour Apple

La génération Z est définie comme les personnes nées après 1996, et c’est parmi cette génération qu’Apple a une emprise semblable à celle d’un étau, selon le Financial Times.

Alors que les générations précédentes sont presque également réparties entre les téléphones iPhone et Android, la génération Z est entièrement consacrée à Apple – responsable d’un tiers de toutes les ventes d’iPhone aux États-Unis. En revanche, seulement 10 % des ventes de Samsung sont destinées à la génération Z.

La génération Z passe également plus de temps sur son téléphone que tout autre groupe d’âge : jusqu’à six heures par jour.

La génération Z a peur des bulles vertes

Une partie de la raison de l’emprise d’Apple sur les consommateurs de la génération Z est la pression sociale, en particulier la visibilité de ne pas posséder d’iPhone lors de la participation à des discussions de groupe à l’aide d’iMessage. Ce n’est pas seulement le fait que les messages de l’utilisateur Android apparaîtront en vert plutôt qu’en bleu, plus qu’ils font basculer l’ensemble du chat vers les SMs, rendant les messages de tout le monde verts.

« Un message vert que quiconque possède un Android rejette tout le chat, car maintenant tout doit être SMs », a déclaré Annelise Hillman, directrice générale de 24 ans de Frontman, une entreprise de soins pour hommes. « Donc, la pression sociale pour obtenir un iPhone est assez folle » […] « Au fond de votre esprit, c’est comme » Oh mon Dieu, je dois expliquer à mes amis pourquoi notre chat de groupe est vert maintenant « , a déclaré Anastasia Pelot, responsable chez YPulse, chercheuse sur la génération Z et la génération Y.

Une vidéo virale TikTok a demandé aux femmes d’imaginer qu’un gars était un 10, puis de demander comment sa note chuterait si les messages de sa part étaient verts. Beaucoup ont dit qu’ils ne répondraient pas ou que sa note diminuerait de moitié.

La puissance de l’écosystème

Une fois que les gens ont acheté un iPhone, l’attrait de l’écosystème – en particulier, la façon dont différents appareils Apple fonctionnent ensemble de manière transparente (pour certaines valeurs de « de manière transparente » de toute façon) – indique qu’il y a de très bonnes chances que les autres appareils Gen Z les achats proviendront également d’Apple.

Pour 100 iPhones vendus, Apple vendra :

35 paires d’AirPods

26 iPad

17 montres Apple

Samsung, en revanche, ne vendra que 11 tablettes, six montres intelligentes et six paires d’écouteurs sans fil.

À un moment donné, Apple a également envisagé d’apporter iMessage à Android, mais dans les deux ans suivant son lancement, il a décidé de ne pas le faire. La raison principale? Cela a découragé les parents de donner des iPhones à leurs enfants.

Plusieurs dirigeants, dont le chef du logiciel Craig Federighi et le responsable du marketing Phil Schiller, se sont prononcés contre l’existence d’une telle application Android. « iMessage sur Android servirait simplement à supprimer [an] obstacle pour les familles d’iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android », a déclaré Federighi dans une déposition en justice.

Le rapport d’aujourd’hui suggère qu’Apple ne détiendrait pas la domination de la génération Z si cette décision n’avait pas été prise.

Photo : Alexander Chatov/Unsplash

