YouTube TV s’efforce de résoudre le problème de plantage sur Apple TV alors que la refonte se déploie plus largement

YouTube TV a lancé une refonte de l’interface utilisateur plus tôt cette année pour toutes les plates-formes, mais les utilisateurs d’Apple TV ont été laissés de côté en raison de certains problèmes. Maintenant, YouTube TV semble redémarrer le déploiement tout en travaillant également pour résoudre un problème de plantage en cours.

Le dernier look de YouTube TV se concentre sur deux domaines du service de streaming TV en direct. Le premier est l’onglet Bibliothèque, qui affiche désormais des recommandations personnalisées pour les émissions de télévision et les films que vous avez enregistrés ou sauvegardés avec des catégories disponibles plus bas sur la page. L’autre changement concerne le guide TV en direct, qui affiche désormais plus d’informations sur ce que vous regardez et facilite l’enregistrement de contenu en l’ajoutant à votre bibliothèque.

YouTube a rapidement déployé cette refonte sur la plupart des plates-formes, y compris Android TV/Google TV, Roku et les applications Smart TV, mais les utilisateurs d’Apple TV ont eu un faux départ.

La nouvelle conception de YouTube TV est apparue immédiatement pour un certain nombre d’utilisateurs, mais un bug avec l’application Apple TV a spécifiquement provoqué la rupture du guide, empêchant les utilisateurs de faire défiler. Le problème a conduit YouTube à appuyer sur pause lors du déploiement et à ramener les personnes concernées à l’ancienne conception.

Maintenant, le déploiement semble avoir été redémarré, du moins dans une capacité limitée. Une poignée d’utilisateurs sur Reddit rapportent que la refonte de YouTube TV est arrivée sur leur Apple TV. Les gens de CordCuttersNews rapportent également avoir vu la refonte de YouTube TV récemment mise en ligne sur plusieurs appareils Apple TV connectés à plusieurs comptes, comme l’a déclaré Luke Bouma de la publication à Netcost-security.fr.

Cependant, avec un correctif semble venir un autre problème. Un autre fil Reddit a mis en lumière un deuxième problème où YouTube TV se bloque sur Apple TV 4K avant de démarrer complètement. Le problème semble être résolu en redémarrant l’appareil ou en fermant complètement l’application YouTube TV, mais c’est néanmoins frustrant. Heureusement, un responsable de la communauté YouTube TV a confirmé qu’un correctif était en préparation, déclarant dans un commentaire :

… l’équipe d’ingénieurs travaille activement sur un correctif pour le problème qui empêche l’application de démarrer correctement sur les appareils Apple TV. Bien que je n’aie pas d’ETA pour savoir quand cela sera corrigé, je vous tiendrai certainement au courant ici de toutes les informations que je recevrai. En attendant, forcer la fermeture de l’application sur votre Apple TV devrait également fonctionner comme une solution temporaire afin que vous n’ayez pas à redémarrer l’appareil.

