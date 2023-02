Twelve South présente le nouveau support HiRise Pro pour MacBook M2 avec emplacement de chargeur MagSafe intégré

Twelve South dévoile aujourd’hui son dernier accessoire MacBook, introduisant une nouvelle offre de bureau conçue pour les derniers modèles M2. Le HiRise Pro pour MacBook arrive comme son dernier moyen d’élever votre machine, avec toutes les inclusions premium habituelles que nous attendons de Twelve South. Ce n’est pas tout, car la marque offre également un petit quelque chose en plus grâce à l’espace pour le chargeur MagSafe intégré dans la base.

Twelve South rafraîchit le support HiRise Pro pour les MacBook M2

Rafraîchissant l’un des facteurs de forme les plus performants de l’écurie Twelve South, la marque est de retour aujourd’hui pour dévoiler son nouveau HiRise Pro amélioré. Mis à jour pour s’adapter aux dernières machines d’Apple, y compris les séries M2 Pro 14 et 16 pouces qui viennent de sortir ainsi que le MacBook Air M2 et plus encore, le support est composé d’une finition en métal argenté assortie pour s’adapter juste à côté du reste de votre poste de travail.

En plus de fournir un endroit élégant pour reposer votre machine, le Twelve South HiRise Pro peut régler la hauteur à laquelle votre MacBook se tient sur votre bureau. C’est une solution remarquable pour aider à lutter contre les maux de dos ou simplement élever la webcam plus près du niveau des yeux. Au minimum, le support repose à 2,5 pouces, puis peut s’étendre jusqu’à 6 pouces en fonction de ce dont vous avez besoin tout au long de la journée de travail.

Il adopte également une conception plus robuste par rapport au Twelve South Curve Flex lancé l’automne dernier. En comparaison, le nouveau modèle est beaucoup plus stable, mais compromet cette construction beaucoup plus légère. Si vous pensez que le HiRise Pro est un peu trop volumineux pour la configuration de votre MacBook, cela vaut la peine d’aller voir à quoi ressemble le dernier d’un autre coin de l’écurie Twelve South.

Voici quelques informations supplémentaires provenant directement de la bouche du cheval :

Ajoute 2,5 à 6 pouces de hauteur pour une configuration de bureau plus ergonomique

Élève la webcam au niveau des yeux pour être à votre meilleur lors des appels vidéo

Boîtier intégré pour ajouter le chargeur MagSafe (non inclus) à la base

Convient à tous les ordinateurs portables et MacBook de 11 pouces Air à 16 pouces Pro

Outre toutes les améliorations ergonomiques apportées à votre MacBook, Twelve South ajoute également des fonctionnalités supplémentaires à HiRise Pro. À la base du support se trouve une fente pour votre chargeur MagSafe. Sous la surface rembourrée en cuir végétalien se trouve une découpe pour que vous puissiez insérer votre propre chargeur MagSafe officiel existant. Bien qu’il aurait été intéressant de voir Twelve South intégrer cette fonctionnalité de manière native, cela indique au moins que vous n’aurez pas à gérer les vitesses de 7,5 W tant décriées sur lesquelles reposent de nombreux accessoires MagSafe tiers.

Désormais disponible à l’achat directement auprès de Twelve South, la page vitrine d’Amazon devrait être mise en ligne dans un instant. Dans les deux cas, le HiRise Pro représente les horloges MacBook avec un prix de 99,99 $ et est maintenant expédié.