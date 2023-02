Apple A17 et Apple M3 seront à la tête de l’industrie des puces 3 nm

Il semble qu’Apple ait réussi à réserver toute la production de TSMC N3. Il suffira de fournir un solide avantage sur ses rivaux pour ses prochains iPhone et Mac. Rappelons qu’il est devenu indispensable pour les entreprises de réaliser des investissements importants dans la fabrication de la puce centrale de leurs produits électroniques. Afin de garantir des performances et une efficacité énergétique améliorées.

La production de puces chez TSMC contribue à la domination d’Apple sur le marché avec ses puces Apple M sur Mac et Apple A sur les processeurs des smartphones. Pour la génération suivante, Apple s’en serait plutôt bien sorti car la société californienne recevrait 100% de la fabrication TSMC N3.

Apple dominera l’industrie des puces 3 nm avec les processeurs Apple A17 et Apple M3

La toute nouvelle fabrication en série de puces 3 nm que TSMC a dévoilée le 18 février est 100% réservée à Apple, selon DigiTimes. Les lignes de production 4 nm de TSMC sont partagées par la génération actuelle de processeurs. Y compris Apple 16 Bionic, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et Nvidia GeForce RTX 4000.

Cela implique-t-il que Qualcomm ne pourra pas produire de processeurs 3 nm pour son prochain modèle Snapdragon ? Non. La fonderie a déjà prévu un procédé TSMC N3E moins coûteux. Même dans le cas peu probable où Apple aurait réservé 100 % de la sortie TSMC N3. Ce dernier serait plus inclusif de Qualcomm et plus de marques.

En d’autres termes, Apple aurait dépensé beaucoup d’argent dans cette situation. Pour acheter un certain niveau de tranquillité d’esprit. L’entreprise conserve une certaine avance technique sur PC et mobile, et surtout, la capacité à répondre à la demande. En fait, Apple a reconnu lors de la présentation des résultats les plus récents que des problèmes d’approvisionnement l’avaient empêchée de vendre autant de séries d’iPhone 14 qu’elle l’avait espéré.

Apple pourra fournir une puce moins gourmande en énergie ou plus performante pour la même architecture et la même fréquence grâce à cet avantage temporel par rapport à la technologie TSMC N3. De quoi reprendre le leadership en matière de performances à l’heure où le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm s’en sort vraiment bien.