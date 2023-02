Nintendo se concentrerait sur la console Switch 2

Les fans de Nintendo Switch qui attendent avec impatience le successeur de l’hybride console de salon / ordinateur de poche peuvent être très heureux d’apprendre qu’une fuite récente implique que la prochaine console garderait le contenu désormais accessible via le service Switch Online. Nintendo n’a pas encore montré le successeur du Switch, bien que l’appareil ait plus de six ans. Pourtant, étant donné que la Nintendo Switch est l’une des consoles de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, un appareil de deuxième génération pourrait bientôt arriver.

La question de savoir si la prochaine console Nintendo sera surnommée Switch 2 ou optera pour quelque chose de complètement différent est toujours en débat. Après tout, Nintendo n’a pas été exactement cohérent avec ses pratiques de dénomination de console. Le Super Nintendo Entertainment System a remplacé le Nintendo Entertainment System, mais la Nintendo 64 est venue ensuite. Le nom de la prochaine console de Nintendo est inconnu et viendra après la GameCube, la Wii, la Wii U et la Switch.

Nintendo travaille sur la console Switch 2

Mais, il semble que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) ait révélé qu’un successeur de Switch est en préparation et aurait les capacités en ligne de la Nintendo Switch. Les services de jeux en nuage de Nintendo sont mentionnés dans un document CMA pour le Switch et un autre appareil qui n’a pas encore été lancé. Il est possible que cela fasse référence à quelque chose de totalement inattendu. Mais il semble plus probable qu’il s’agisse de la console de remplacement Switch, qui n’a pas encore été nommée. Bien qu’il soit possible que Nintendo rende le cloud gaming disponible sur sa nouvelle console. D’une manière distincte de ce qui est déjà fourni via Switch Online. La lecture entre les lignes suggère que la console Switch 2 comportera le service Switch Online. Et ses capacités de jeu en nuage.

Pour les fans de Nintendo, ce serait une nouvelle majeure car beaucoup ont exprimé leur mécontentement quant à la façon dont leurs achats en ligne sont perdus lors du passage d’un système Nintendo à l’autre. Par ailleurs, cela impliquerait que le service Switch Online et le pack d’extension qui l’accompagne fourniront la prochaine console Nintendo. Avec une importante collection de titres classiques au lancement. Néanmoins, certains fans ont exprimé leur mécontentement à l’égard du multijoueur en ligne et du chat de groupe de Switch Online. Alors peut-être qu’il y aura des améliorations lorsque le Switch sera remplacé par sa console successeur.

L’étude CMA est une preuve concrète supplémentaire que les comptes Nintendo et les « services à valeur ajoutée » seront transférés du Switch à sa console successeur, comme Nintendo lui-même l’a déjà laissé entendre. Si cela se produit, cela pourrait encourager les propriétaires actuels de Switch à s’inscrire au pack d’extension Switch Online et à acheter des jeux numériques. Ils ont moins à craindre lorsque Nintendo sort le remplacement du Switch car leur abonnement et leurs achats ne seront pas gaspillés.

Switch 2 services en ligne

Même s’il semble certain que les services Switch Online seront transférés sur le prochain appareil de l’entreprise, Nintendo est notoirement imprévisible, il est donc impossible de supposer que cela se produira avec une certitude absolue. Les fans attendent le dévoilement officiel de la nouvelle console Nintendo pour des informations spécifiques.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est peut-être le dernier nouveau titre exclusif majeur de Nintendo Switch. Si les rapports sont vrais, Nintendo se concentrerait alors sur la sortie de jeux, de remakes et de remasters plus compacts pour le Switch. Tout en accordant à la console Switch 2 la majorité de son attention. Même s’il est plausible qu’une nouvelle console Nintendo fasse ses débuts en 2024 ou 2025. Il y a quelques problèmes importants avec ces rapports qui doivent être pris en considération.

La Wii U a été un échec pour Nintendo, mais la Switch a été un énorme succès pour l’entreprise. Le Switch est dans le top cinq et est en passe de dépasser la PlayStation 4 en termes de ventes globales à vie. Mais la Wii U fait partie des systèmes de jeux vidéo les moins populaires de tous les temps. Le matériel du Switch commence néanmoins à vieillir depuis son introduction en 2017.