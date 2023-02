La version globale de Xiaomi 13 Pro / Xiaomi 13 apparaît sur Geekbench

Selon des rapports récents, la série Xiaomi 13 sera publiée dans le monde entier lors du Mobile World Congress (MWC 2023). L’événement MWC 2023 se tiendra le 26 février (23h00, heure de Pékin). Le score courant GeekBench de la version globale de Xiaomi 13 Pro est désormais en ligne. Selon les données de score de Geekbench, le Xiaomi 13 Pro Global Edition (2210132G) a marqué 1481 points en monocœur et 4676 points en multicœur dans Geekbench 5. L’appareil utilisé pour les tests est livré avec 12 Go de RAM. Ce score courant est inférieur au score courant d’exposition précédent de la version chinoise de Xiaomi 13 Pro. Cependant, nous nous attendons à ce que Xiaomi fasse d’autres optimisations sur cet appareil, ce qui devrait augmenter le score.

Caractéristiques du Xiaomi 13 Pro

Le Xiaomi 13 Pro sera équipé d’un capteur Sony IMX989 1 pouce de 50MP dans le domaine de la photographie. Un objectif télescopique Leica mesurant 75 mm sera inclus. De plus, ce gadget aura des capteurs Samsung JN1 de 50MP pour les objectifs zoom et ultra grand-angle. De plus, un moniteur OLED 120 Hz, 2K de 6,73 pouces sera inclus avec le Xiaomi 13 Pro. Cet appareil sera également livré avec une batterie de 4820 mAh prenant en charge une charge rapide de 120 W. Ce produit permettra également une charge sans fil inversée de 10 W et une charge sans fil de 50 W.

La version globale de Xiaomi 13 apparaît sur GeekBench : Puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 + 12 Go de mémoire

Xiaomi a finalisé le lancement de la version mondiale de la série Xiaomi 13 lors du Mobile World Congress. Après l’apparition du Xiaomi 13 Pro sur la base de données de référence GeekBench, le Xiaomi 13 5G est également apparu sur la plate-forme de référence. Selon les rapports de MySmartPrice et 91Mobile, le modèle de la version globale du Xiaomi 13 5G est « 2211133G ». Le modèle Pro est livré avec le numéro de modèle « 2210132G ».

Les enregistrements liés à GeekBench révèlent que le score monocœur de Xiaomi 13 5G sur GeekBench 5.5.1 est de 1490 points, et le score multicœur était de 5111 points. Cependant, dans la version 6.0.0 de GeekBench, le score monocœur est de 1389 points et le score multicœur de 5208 points. De plus, d’après les informations affichées sur la page, la version Xiaomi 13 5Gglobal utilise une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce a un grand cœur avec une fréquence d’horloge de pointe de 3,19 GHz, en plus de quatre cœurs de performance de 2,80 GHz et de trois cœurs d’efficacité de 2,02 GHz.

Le panneau OLED Full HD + de 6,3 pouces du Xiaomi 13 Standard Edition aura une fréquence d’images de 120 Hz. Ce gadget aura un système de triple caméra à l’arrière. Un appareil photo principal 50MP, un appareil photo ultra grand angle 13MP et un appareil photo zoom 10MP seront inclus. Les deux téléphones (modèles standard et Pro) auront une caméra frontale de 32MP pour les selfies. La batterie de 4500 mAh du modèle standard Xiaomi 13 permet également une charge rapide filaire de 67W. De plus, ce gadget permettra une charge sans fil inversée de 10 W et une charge sans fil de 50 W. Du côté logiciel, les deux téléphones mobiles seront livrés avec le dernier skin Android de Xiaomi. Ils utiliseront tous les deux le nouveau système MIUI 14.

Xiaomi MWC 2023

Pour l’instant, Xiaomi a officiellement confirmé qu’au MWC 2023 le 26 février, il publiera la version mondiale de la série Xiaomi 13. Le Xiaomi 13 Ultra n’est pas encore officiel donc nous n’aurons que les Xiaomi 13 et 13 Pro. La série Xiaomi 13 sera lancée un jour avant le lancement mondial de Honor Magic Vs et Magic 5. L’événement de Xiaomi sera diffusé en direct à 21h30 IST sur le site officiel de Xiaomi.

Seul le Xiaomi 13 Pro est répertorié dans le communiqué de presse de l’entreprise, mais nous savons que les deux autres téléphones sortiront ce jour-là. Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, a confirmé la date de l’événement de lancement de la série Xiaomi 13 dans un tweet. Nous pouvons déduire de l’utilisation de l’expression « série de termes » que les versions vanille et Pro seront toutes deux publiées le 26 février. Malgré des spécifications similaires, le Xiaomi 13 Pro a l’avantage.