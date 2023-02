Un téléphone Samsung Galaxy A14 4G repéré sur la page d’assistance de l’Inde

Samsung a lancé son nouveau téléphone mobile de la série A, le Galaxy A14 5G plus tôt cette année. Pour le moment, cet appareil est disponible en Inde, aux États-Unis et sur d’autres marchés. En plus du modèle 5G, Samsung s’apprête à lancer une version 4G du Galaxy A14. De plus, des rendus de l’appareil ont été divulgués en ligne il y a quelques jours. Le téléphone a déjà passé la certification NBTC de la Thaïlande, la certification BIS de l’Inde et la certification GCF. Désormais, la page d’assistance du téléphone Samsung Galaxy A14 4G est en ligne sur le site Web de Samsung India. Cela suggère que le Galaxy A14 4G sortira bientôt en Inde.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A14 4G

D’après la dernière liste de cet appareil, le Samsung Galaxy A14 4G (SM-A145F) a trois couleurs. Les couleurs incluent le noir, le vert et l’argent. L’appareil sera livré avec un écran PLSLCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD + prenant en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, cet appareil relativement bon marché sera alimenté par une puce MediaTek Helio G80. En plus du SoC, ce téléphone mobile disposera de 4 Go/6 Go de RAM et de 64 Go/128 Go de stockage. Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD (prend en charge jusqu’à 1 To) et exécute un système One UI 5.0 sur Android 13.

Dans le département de la caméra, cet appareil utilisera des capteurs de caméra assez décents. À l’avant, la version Galaxy A14 4G aura un jeu de tir selfie 13MP avec une ouverture F2.0. De plus, l’arrière sera équipé d’une configuration à trois caméras. Il aura un appareil photo principal 50MP, un appareil photo ultra grand angle 5MP avec ouverture F2.4 et un appareil photo macro 2MP. Cet appareil utilisera également une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge de 10 W. Les autres fonctionnalités incluent deux emplacements SIM, GPS, Wi-Fib/g/n/ac, Bluetooth 5.2, un port USB Type-C et une prise casque 3,5 mm. Il dispose également de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et d’un scanner d’empreintes digitales latéral.