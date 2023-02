Mise à jour 16.0.0 du micrologiciel de la Nintendo Switch : permet les modifications de surnom

La Nintendo Switch a reçu une mise à jour du firmware, portant la version du firmware de la console à 16.0.0. La mise à jour fournit principalement des améliorations de la stabilité du système et une modification du surnom de l’utilisateur. Dans le même temps, cette mise à jour peut ne pas être aussi importante que les précédentes, telles que 14.0.0. Le téléchargement de la mise à jour actuelle en vaut toujours la peine.

Mettez à niveau votre Nintendo Switch avec la dernière mise à jour du micrologiciel : Version 16.0.0

Un changement notable dans la mise à jour est que les surnoms d’utilisateurs qui ne peuvent pas être utilisés seront remplacés par « ??? ». Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs noms d’utilisateur à partir des paramètres du profil. Cela peut être un changement mineur, mais c’est une inclusion bienvenue. Cela permet de garantir que tous les surnoms d’utilisateurs sont appropriés et respectent les directives de Nintendo.

Les nouvelles améliorations de stabilité amélioreront l’expérience utilisateur. On peut supposer en toute sécurité que les améliorations amélioreront la fiabilité et les performances de la console. Les améliorations de la stabilité du système sont essentielles pour toute mise à niveau du micrologiciel, car elles aident à prévenir les plantages, les blocages et autres problèmes susceptibles d’interférer avec le jeu.

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans la mise à jour 16.0.0 du firmware Nintendo. Les améliorations de stabilité sont essentielles pour garantir une expérience de jeu fluide et cohérente. De plus, le fait que cette mise à jour manque de nouvelles fonctionnalités n’implique pas nécessairement que des mises à jour plus substantielles ne seront pas à venir. Nintendo a une longue histoire d’introduction de nouvelles fonctionnalités et capacités sur le Switch via des mises à niveau du micrologiciel, et cette tendance devrait se poursuivre.

Enfin, la mise à niveau du micrologiciel Nintendo Switch vers la version 16.0.0 se concentre sur les améliorations de la stabilité du système et les modifications apportées aux surnoms des utilisateurs. Bien qu’aucune nouvelle fonctionnalité notable n’existe dans la mise à jour, il vaut toujours la peine de la télécharger pour s’assurer que la console est aussi stable et fiable que possible.