Anker commence à expédier un concentrateur USB-C 12 en 1 et un support de moniteur avec une alimentation de 100 W

Après avoir été révélé au CES en janvier, Anker commence aujourd’hui à expédier l’un des derniers ajouts à son écurie. Sa dernière station d’accueil USB-C 12 en 1 arrive avec une sélection robuste d’E/S, mais aussi une conception plus novatrice que les autres modèles sur le marché grâce à la double fonction de rehausseur de moniteur. Maintenant disponible à l’achat, nous décomposons ci-dessous à quoi s’attendre de la nouvelle version.

Le nouveau concentrateur USB-C et le support de moniteur d’Anker sont désormais disponibles

Arrivant avec le genre de nom approprié pour lequel Anker est connu ces jours-ci, le nouveau support de moniteur de station d’accueil USB-C offre un design 12-en-1. Contrairement à certaines des solutions les plus performantes du marché, il arrive centré sur une interface USB-C, abandonnant Thunderbolt au profit d’une liaison de données 10 Gb/s plus modeste entre le concentrateur et la machine hôte.

La première sélection de ports est accessible à l’extérieur du support de moniteur USB-C. Les E/S auxquelles vous auriez besoin d’accéder plus régulièrement sont idéalement placées sur le bord du support, offrant deux ports USB-C avec une alimentation de 45 W ainsi qu’un emplacement USB-A avec une sortie de 7,5 W et un port de type A avec seulement 4,5 W de consommation d’énergie – il y a aussi une paire de lecteurs de cartes SD, qui complètent la gamme avec une prise audio de 3,5 mm.

Anker cache ensuite le reste des ports à l’intérieur du support de moniteur d’accueil USB-C. Sous l’étagère se trouvent cinq ports supplémentaires, la prise murale de l’adaptateur secteur étant reliée à la sortie HDMI 4K 60 Hz, un port Ethernet Gigabit et un emplacement USB-A 3.1 Gen 2. Enfin, il y a la connexion USB-C à votre Mac hôte, qui peut fournir 100 W d’alimentation à votre appareil.

Bien que revenant au design (form factor), Anker a fourni l’un des moyens les plus uniques d’étendre les ports de votre MacBook. Tout ce qui est logé dans la conception de ce support de moniteur indique que vous pouvez masquer le hub directement dans la vue tout en bénéficiant des avantages d’avoir votre moniteur surélevé de quelques centimètres du bureau. Et pour compléter le package, Anker comprend également un chargeur sans fil Qi qui peut fournir 7,5 W de puissance aux iPhones ou 10 W aux appareils Android.

Désormais disponible à l’achat sur Amazon, le nouveau support de moniteur pour station d’accueil Anker 675 USB-C est à gagner sur la vitrine officielle d’Amazon. Il se vend 249,99 $, s’inscrivant comme l’une des solutions haut de gamme de l’écurie Anker.