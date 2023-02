Realme GT 3 aura un chipset Snapdragon 8 Gen 3 !

Realme GT 3 sera sur les marchés à partir de 28e A partir de février. En bref, la société renommera le Realme GT Neo 5 240W. L’édition Realme GT Neo est sortie en Chine plus tôt ce mois-ci. Le président de la société, XU Qi, révèle l’annonce de la variante GT 3 sur son compte Weibo. De plus, le téléphone sortira en Chine, ce qui semble être un appareil différent de la version mondiale.

La version GT 3 sera une version améliorée de ses prédécesseurs. Vous remarquerez peut-être une différence notable si vous le comparez avec Realme GT Neo 3. XU Qi a partagé un message sur son compte Weibo. La capture d’écran ci-dessous indique que la société travaille sur l’appareil phare Realme GT 3 pour le marché chinois. Il n’a pas révélé la date de sortie mais a juste laissé entendre qu’il serait publié d’ici la fin de 2023.

Realme GT 3 sera puissant :

Oui, vous avez bien lu. Realme GT 3 sera livré avec le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Le processeur arrivera sur le marché en octobre prochain. La meilleure partie de cette puce est qu’elle marque un score multicœur de 6236 points et un seul cœur de 1930 points dans Geekbench 5.

Le Snapdragon 8 Gen 2 4nm diffère du Snapdragon 8 Gen 3 avec une puce 3nm, et TSMC le développera. En un mot, nous pouvons voir une meilleure performance du prochain appareil Realme Flagship, mais il n’y a pas de déclaration officielle sur le prix du GT 3. Les rumeurs suggèrent que le fabricant de téléphones chinois travaille sur une version atténuée du Realme GT Neo 5.

Le GT 5 Neo affiche de meilleures performances dans divers tests de référence. Par conséquent, la société considère qu’il s’agit de la meilleure version à renommer. De plus, le téléphone parvient à marquer 1 029 731 points sur les benchmarks AnTuTu. La version SE de ces téléphones comporte une puce Snapdragon 7 Plus Gen 1. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore révélé plus de spécifications et d’informations.