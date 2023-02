Les meilleurs moniteurs Thunderbolt pour Mac et ce qui les distingue des écrans USB-C

En 2023, il y a plus de variété de moniteurs Thunderbolt que jamais. Alors qu’Apple est à nouveau dans le jeu, ses affichages à 1 600 $ – 5 000 $ + ne conviendront pas à tout le monde. Heureusement, il existe d’excellents choix plus abordables chez LG, BenQ, etc. Ci-dessous, nous couvrirons les meilleurs moniteurs Thunderbolt pour Mac ainsi que ce que vous obtenez avec un moniteur Thunderbolt par rapport à un moniteur USB-C.

Mise à jour 20/02/23 : De nouvelles options arrivent dans les mois à venir : Samsung a annoncé son premier moniteur Thunderbolt 5K (photo ci-dessus) qui sera en concurrence avec le Studio Display d’Apple. Et Dell a détaillé son premier moniteur 6K avec la technologie Thunderbolt et IPS Black qui pourrait être une alternative Apple Pro Display XDR intéressante.

Nous attendons toujours les détails de lancement et de tarification du moniteur ViewFinity S9 de Samsung et Dell annonce que son moniteur 6K UltraSharp arrivera au premier semestre 2023 (prix encore inconnu). Nous mettrons à jour ce guide dès que nous en saurons plus.

Moniteurs Thunderbolt vs moniteurs USB-C

Thunderbolt (3 et 4) utilise le même connecteur physique que l’USB-C qui offre une connectivité et une charge à câble unique pour les Mac avec moniteurs. Bien que Thunderbolt 4 soit disponible, il s’agit plutôt d’une nouvelle image de Thunderbolt 3 avec la même bande passante de 40 Gbps. C’est pourquoi vous voyez toutes les entreprises ci-dessous – même Apple avec son Studio Display et Pro Display XDR – utiliser Thunderbolt 3.

Alors, quelle est la différence entre les moniteurs Thunderbolt et USB-C ? La principale différence pour l’utilisateur final est la possibilité de connecter en série jusqu’à 6 appareils avec Thunderbolt à des vitesses allant jusqu’à 40 Gbps (en connectant un périphérique directement au suivant).

C’est plus rapide que l’USB-C 3.1 et 3.2 et la prise en charge USB4 n’est pas arrivée sur les moniteurs à ce stade. Thunderbolt peut également signifier que vous pouvez éviter un concentrateur ou un quai. Si ces fonctionnalités ne sont pas un gros problème, vous pouvez économiser beaucoup d’argent en optant pour un écran USB-C au lieu d’un moniteur Thunderbolt.

Pour référence, USB-C 3.1 gen 2 peut prendre en charge jusqu’à 10 Gbps et USB 3.2 prend en charge des vitesses allant jusqu’à 20 Gbps.

Cependant, gardez à l’esprit que bien souvent, d’autres mises à niveau telles que la résolution et la taille du panneau, les E / S, etc. vont de pair avec Thunderbolt et sa plus grande bande passante, d’où son prix plus élevé. Si vous souhaitez jeter un coup d’œil aux moniteurs USB-C, consultez notre tour d’horizon :

Mais ci-dessous, nous nous concentrerons spécifiquement sur les moniteurs Thunderbolt pour Mac.

Meilleurs moniteurs Thunderbolt pour Mac

BenQ PD3220U

Le BenQ PD3220U de 32 pouces comprend Thunderbolt, une résolution 4K, 95 % de couleurs DCI-P3, une alimentation de 85 W pour les MacBook, une variété de modes professionnels, un raccourci clavier, un support en métal solide, de nombreuses E/S et une prise en charge de l’orientation portrait.

C’est un concurrent sérieux du Studio Display d’Apple, mais avec un panneau plus grand et plusieurs centaines de dollars moins cher.

Caractéristiques :

Dalle IPS de 31,5 pouces

4K – Résolution 3840 x 2160

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité : 250 typique, pic HDR 300 nits

95% DCI-P3

100 % sRGB

HDR10

Deux ports Thunderbolt 3 – alimentation 85 W et 15 W Connexion en guirlande avec Thunderbolt

2 x HDMI 2.0

1 port DisplayPort 1.4

3 ports USB 3.1

1 x USB-C

1 port USB B

Prise casque

Cadres minces

Prise en charge de l’orientation paysage et portrait

PDSF : 1 199 $

Vous pouvez généralement trouver le BenQ PD3220U sur Amazon et BH Photo.

LG 32UL950-W

Il s’agit du moniteur Thunderbolt UltraFine 32 pouces de LG qui comprend un ensemble de fonctionnalités solides comme deux ports Thunderbolt 3 plus deux ports USB-A, des cadres minces, la prise en charge de l’orientation portrait, et plus encore.

Dans son test complet, mon collègue Jeff Benjamin a trouvé qu’il aimait mieux le design que les autres modèles UltraFine de LG avec bon nombre des mêmes caractéristiques.

Le seul inconvénient ici par rapport au BenQ ci-dessus est la puissance de 60 W pour les MacBook. Mais il présente une luminosité un peu plus élevée.

Caractéristiques :

Panneau de 31,5 pouces avec nano IPS

4K – Résolution 3840 x 2160

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

DCI-P3 98%

Luminosité maximale HDR de 600 nits, standard de 450 nits

VESA DisplayHDR™ 600

Deux ports Thunderbolt 3 (entrée x 1 (PD 60W) / sortie x 1) Daisy Chain avec Thunderbolt

2 ports USB-A

DisplayPort 1.4

HDMI 2.0

Sortie casque 3,5 mm

PDSF : 1 299 $ mais souvent disponible pour moins cher

Le LG 32UL950-W peut être trouvé sur Amazon ainsi que chez d’autres détaillants comme BH Photo.

Écrans LG UltraFine 24 et 27 pouces

L’écran UltraFine de 27 pouces à 1 300 $ (révisé) était vraiment la seule option sur le marché à prendre en charge USB-C/Thunderbolt 3 à une résolution complète de 5K jusqu’à la sortie de l’Apple Studio Display.

Mais fait intéressant, avec la bande passante utilisée pour la résolution plus élevée, le modèle 27 pouces ne dispose pas de ports Thunderbolt en aval pour les périphériques/connexion en guirlande, juste USB-C.

À près de la moitié du prix, le 24 pouces 4K UltraFine (test complet) est une option convaincante pour un écran approuvé par Apple pour ceux qui acceptent la taille plus petite. Avec un PDSF de 700 $, il offre des ports Thunderbolt en amont et en aval comme le BenQ et le LG 32UL950-W afin que vous puissiez connecter en guirlande ou obtenir les vitesses complètes de 40 Gbps sans avoir à utiliser une station d’accueil séparée.

Écran ultrafin de 24 pouces de LG

Dalle de 23,7 pouces avec nano IPS

4K – Résolution 3840 x 2160

Format d’image 16:9

Luminosité : 540 nits maximum

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

98% DCI-P3

Alimentation de 85 W via Thunderbolt

2x Thunderbolt (1 en amont, 1 en aval jusqu’à 40 Gbps)

3x USB-C 3.1 génération 1 jusqu’à 5 Gbit/s

PDSF 699 $

L’écran LG UltraFine 24 pouces est disponible sur Amazon, Apple, BH Photo, etc.

Écran Apple Studio

Le Studio Display d’Apple est arrivé aux côtés du nouveau Mac Studio et marque le retour aux moniteurs prosommateurs après avoir laissé la série UltraFine de LG servir de recommandation officielle depuis 2016.

À partir de 1 599 $ – 300 $ au-dessus du LG UltraFine 5K – le moniteur Studio Display Thunderbolt est destiné à ceux qui apprécient la qualité de fabrication raffinée (et métallique) d’Apple.

Bien qu’il présente une gamme d’avantages, le Studio Display n’offre pas de ports Thunderbolt en aval mais dispose de trois ports USB 3.1 Gen 1 (10 Gbps).

Caractéristiques :

Panneau de 27 pouces

Résolution 5K 5120 x 2880

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Luminosité de 600 nits

Prise en charge étendue des couleurs P3

Prise en charge de True Tone

1 port Thunderbolt 3 avec alimentation de 96 W

3 ports USB-C (3.1 gen 2 jusqu’à 10 Gbit/s)

Appareil photo ultra large 12 MP intégré avec prise en charge de Center Stage

Système à 6 haut-parleurs avec prise en charge Spatial Audio

Matrice 3 micros de qualité studio

Construction en aluminium

Prend en charge la plupart des modes de référence comme Pro Display XDR sauf HDR

Prix ​​: 1 599 $ à 2 299 $ (selon la finition du support et de l’écran)

Studio Display est disponible auprès d’Apple, d’Amazon, de BH Photo, de Best Buy, etc.

Écran Apple Pro XDR

Nous n’entrerons pas dans tous les détails du Pro Display XDR. Mais le TL; DR est si vous appréciez le plus grand écran de 32 pouces, la résolution 6K, la construction en métal, la variété des modes de référence et que cela ne vous dérange pas de payer plus de 5 000 $, cela peut valoir la peine d’envisager cela par rapport aux autres moniteurs Thunderbolt.

Découvrez notre comparaison détaillée ainsi que plus de perspectives sur le Pro Display XD et le Studio Display :

Option de budget USB-C convaincante de 32 pouces

Si vous êtes prêt à renoncer à Thunderbolt et à certaines des autres fonctionnalités haut de gamme proposées par les moniteurs ci-dessus, un nouvel écran intéressant est le Smart Monitor M8 de Samsung.

Le successeur du M7, le Smart Monitor M8 offre un package convaincant pour ceux qui veulent une résolution 4K, USB-C et un grand écran de 32 pouces pour 700 $ (généralement en vente). Il présente même un design de type iMac avec quatre choix de couleurs.

Caractéristiques :

USB-C avec charge jusqu’à 65 W

Résolution 4K 3840 x 2160

Panneau de 32 pouces

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Prise en charge HDR10

Webcam SlimFit magnétique incluse avec suivi du visage

Luminosité de 400 nits

99 % sRGB

Temps de réponse de 4 ms

Haut-parleurs 2.2 canaux intégrés

Disponible en blanc, bleu, vert et rose

Cadres minces et design mince dans l’ensemble

Se double d’un téléviseur intelligent, avec Apple TV+ intégré et AirPlay 2

Prix : PDSF de 699 $ à 729 $ (c’est généralement moins cher)

Le Smart Monitor M8 est disponible directement auprès de Samsung et d’Amazon.

Récapitulatif des meilleurs moniteurs Thunderbolt pour Mac

J’espère que vous comprenez maintenant les différences entre les moniteurs USB-C et Thunderbolt ainsi que les meilleures options du marché, en particulier si vous ne voulez pas dépenser plusieurs milliers de dollars sur les écrans d’Apple.

Et si vous avez réalisé que vous préféreriez dépenser entre 200 et 600 $ pour un moniteur, consultez notre tour d’horizon des écrans USB-C abordables :

Merci d’avoir lu notre guide sur les meilleurs moniteurs Thunderbolt pour Mac !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :