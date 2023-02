Apple anticipe les nouveaux emoji : le smiley secoué a du potentiel

Les emojis ont changé notre façon d’écrire, et peut-être changent-ils aussi notre façon de parler. Apple a publié les icônes incluses dans la prochaine mise à jour de ses systèmes d’exploitation.

Depuis que les emojis sont arrivés sur les claviers des smartphones, notre façon de communiquer a changé. D’un langage alphabétique, nous sommes passés à un langage idéographique, où ces icônes faites de pixels ont remplacé des mots simples, des phrases et même des humeurs difficiles à expliquer autrement. Comment traduiriez-vous un smiley qui fond en souriant ?

Chaque nouvelle mise à jour de cet alphabet change aussi un peu notre façon de parler. La dernière mise à jour provient d’Apple qui, avec les versions bêta d’iOS 16.4, iPadOS 16.4 et macOS Ventura 13.3, a introduit une petite série de nouveaux emoji. Pour les fans d’emoji, la mise à jour d’Apple n’est pas comme les autres, la maison de Cupertino est souvent la première à introduire de nouvelles icônes dans ses appareils.

L’emoji introduit par Apple

Le seul organisme capable d’approuver ou de rejeter un emoji est le Consortium Unicode, une organisation à but non lucratif basée en Californie qui répertorie et codifie tous les emoji utilisés par les plateformes. Dans la nouvelle collection Apple, on retrouve un âne, des cœurs de différentes nuances (du bleu au violet), des maracas, une racine de gingembre, des mains qui ordonnent de s’arrêter et le symbole du sikhisme, une religion monothéiste.

A noter l’emoji avec le visage qui bouge, le smiley secoué. Différentes interprétations peuvent être osées. Au fond, cela semble indiquer un fort étonnement. Selon le contexte, il peut être décliné comme une stupeur due à la colère, à la joie ou à la déception. Dans les mois à venir, ces icônes devraient également arriver sur tous les autres appareils.