Des chercheurs découvrent un potentiel trou noir supermassif errant dans l’espace

Pourquoi c’est important : Les trous noirs supermassifs (SMBH) font partie des phénomènes les plus extrêmes qui peuplent l’univers. Ils résident généralement au centre de leurs galaxies hôtes, mais parfois ils peuvent être éjectés de leur place pour commencer un pèlerinage solitaire à travers le vide de l’espace lointain.

En observant une traînée inattendue dans le nuage de gaz entourant une galaxie naine, une équipe internationale de chercheurs a maintenant trouvé ce qu’elle considère comme un candidat potentiel pour un phénomène de « trou noir supermassif en fuite ». La lumière émise par l’objet astronomique gargantuesque a parcouru plus de 7,5 milliards d’années avant d’atteindre la planète Terre, et elle se déplaçait apparemment à 1 600 kilomètres par seconde.

La découverte « fortuite » est décrite dans une étude acceptée pour publication sur The Astrophysical Journal Letters, où des chercheurs des États-Unis, du Canada et d’Australie offrent leur explication sur la façon dont l’interaction d’un « trou noir supermassif en fuite » avec le milieu circumgalactique ( CGM) peut laisser un sillage de formation de gaz choqué et de jeunes étoiles.

Le CGM est une formation de plasma chaud (où « chaud » indique 100 000 à 10 000 000 degrés Kelvin) qui existerait dans l’espace entre les galaxies, abritant 40 à 50% de toute la « matière normale » baryonique contenue dans l’univers actuel. Pendant ce temps, les trous noirs supermassifs se nourrissent généralement de poussière et d’énergie au centre de presque toutes les grandes galaxies comme notre propre Voie lactée.

Dans leur article, les chercheurs proposent des explications sur la façon dont un SMBH peut quitter son centre galactique pour commencer à errer dans l’univers. Lorsqu’une paire de galaxies fusionne, explique l’article, les deux SMBH en leurs centres forment un système binaire avec les deux objets extrêmes en orbite autour du centre de gravité de la nouvelle formation pendant potentiellement des milliards d’années.

Si un troisième SMBH entre dans le système, la nouvelle interaction complexe peut conduire à un effet de fronde à travers lequel l’un des Core du trou noir est éjecté et envoyé vers l’espace extra-atmosphérique. Même sans un troisième SMBH, la fusion des galaxies pourrait être suffisamment violente et extrême pour éventuellement expulser l’un des deux Core SMBH.

La traînée de gaz et de nouvelles étoiles observée avec le télescope spatial Hubble pourrait avoir d’autres explications, concèdent les chercheurs. Cependant, sur la base du petit nombre d’articles précédemment écrits sur le sujet, ils pensent qu’un SMBH voyou pourrait être la meilleure théorie pour le phénomène observé. Ce type de recherche bénéficierait également de « travaux théoriques supplémentaires », selon les chercheurs.

