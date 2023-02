La mise à jour MIUI 14 est en route pour ce smartphone Redmi !

Xiaomi a récemment lancé la dernière version de son système d’exploitation, MIUI 14, qui est en cours de déploiement auprès des utilisateurs du monde entier. Basée sur Android 12 et Android 13, cette nouvelle mise à jour promet d’apporter de nombreuses nouveautés et améliorations, et une meilleure expérience utilisateur que son prédécesseur.

L’une des dernières annonces de Xiaomi concernait la sortie de la mise à jour MIUI 14 pour le modèle Redmi Note 9S. La société a déclaré que les versions ROM mondiales du Redmi Note 9S recevront bientôt la mise à jour, qui apportera le dernier correctif de sécurité de février 2023 avec les numéros de version V14.0.1.0.SJWMIXM. De plus, la mise à jour améliorera également la sécurité du système de l’appareil.

Redmi Note 9S commence à recevoir la mise à jour MIUI 14

Bien que la date de sortie officielle de la mise à jour n’ait pas encore été annoncée, elle devrait être disponible pour les utilisateurs d’ici la mi-mars. La mise à jour sera initialement publiée pour les utilisateurs de Mi Pilot, puis pour une utilisation générale si aucun problème ne survient.

Alors, quelles nouvelles fonctionnalités pouvons-nous attendre de MIUI 14 ? L’un des changements les plus importants est la possibilité de supprimer la plupart des applications de base préinstallées sur l’appareil mais qui ne peuvent pas être supprimées en raison des limitations du système. Xiaomi affirme également que la consommation d’énergie des applications tierces sera réduite de 22 % grâce à la technologie du moteur à photons. Cette technologie permet d’optimiser les performances des applications, notamment pour les jeux multijoueurs.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





La société affirme également que les performances du nouveau système se sont considérablement améliorées. Avec Android 13 et MIUI 14, la fluidité du système a augmenté de 88 %, tandis que la consommation d’énergie s’est améliorée de 16 %. La société a réalisé cette amélioration en retravaillant et en redéveloppant l’interface MIUI, en la rendant plus rapide, plus stable et en prenant moins de place. Cependant, il convient de noter que seuls les modèles avec Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ et les nouveaux processeurs Snapdragon 8 Gen 2 sont optimisés pour ces innovations.

MIUI 14 introduit également une nouvelle fonctionnalité appelée « super icônes », qui permet aux utilisateurs d’ajouter différents symboles à leur écran d’accueil, créant ainsi un thème plus dynamique.

En général, la mise à jour de MIUI 14 promet d’apporter de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui amélioreront l’expérience utilisateur des utilisateurs de Xiaomi dans le monde entier. Avec des améliorations des performances du système, une consommation d’énergie réduite et la possibilité de supprimer des applications préinstallées, la nouvelle mise à jour devrait être bien accueillie par les utilisateurs de Xiaomi. En attendant la sortie officielle de la mise à jour, nous ne pouvons qu’espérer que la mise à jour tiendra ses promesses et qu’elle se lancera sans problème majeur.

D’autres smartphones Xiaomi reçoivent actuellement la mise à jour MIUI 14

Les smartphones suivants commenceront à recevoir la mise à niveau MIUI 14 au deuxième trimestre selon la liste MIUI 14 Second Batch. Il pourrait y avoir des ajustements au programme de mise à jour MIUI 14 Second Batch en fonction des circonstances. Cependant, il s’agit de la liste officielle des smartphones qui bénéficieront très prochainement de la mise à jour.