L’application Paramètres prépare des changements incroyables

L’application Paramètres de Windows 11 est sur le point d’obtenir une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Oui, nous pourrions tous penser qu’après toutes les améliorations qu’il a reçues par rapport à Windows 10, elles seraient suffisantes. La réalité est qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et cela a été découvert via la dernière chaîne Build of the Dev.

Microsoft travaille pour que vous puissiez ajouter des lecteurs VHD/VHDX, des options de clavier améliorées, une nouvelle section « Démarrer », et bien plus encore.

Comme il a découvert @thebookisclosed sur Twitter, les utilisateurs de Windows 11 pourront bientôt créer des disques durs virtuels dans l’application Paramètres. La fonctionnalité est profondément enfouie dans le système d’exploitation (pas encore d’identifiant d’application Vivetool), mais la déterrer vous permettra de générer un VHD fixe ou dynamique (jusqu’à 2 To) ou VHDX (jusqu’à 64 To plus résistance aux pannes de courant), spécifiez l’emplacement et sélectionnez un style de partition (GPT ou MBR).

La dernière version stable de Windows 11 permet de travailler avec VHD/VHDX uniquement à partir de la gestion des disques. Nous verrons combien de temps il faudra pour intégrer cela pour les utilisateurs plus avancés dans l’application Paramètres.

Améliorations des paramètres du clavier

Un autre changement plaira à ceux qui ont deux langues de clavier ou plus. La section « Clavier » mise à jour vous permet de réorganiser l’ordre des langues dans le menu déroulant des langues de saisie et de définir un clavier à utiliser par défaut sur l’écran de connexion et au démarrage.

Contrairement à l’option de création de disques durs virtuels, vous pouvez désormais tester la configuration du clavier mise à jour à l’aide de l’application Vivetool (via @PhantomOfEarth).

Nouvel onglet « Accueil » et section « Présence »

Microsoft prévoit également d’ajouter un nouvel onglet « Démarrer » à l’application Paramètres pour remplacer l’onglet « Système » actuel par défaut. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur le nouvel onglet, et il apparaît vide lorsqu’il est activé dans Windows 11 build 25300. Nous devons attendre les futures versions ou des découvertes supplémentaires pour savoir ce que Microsoft veut afficher dans le nouvel onglet. Peut-être un bref résumé du système et du compte avec des liens rapides (et du contenu recommandé).

Enfin, Windows 11 build 25300 dispose d’une nouvelle section « Présence » pour configurer la fonction chargée de détecter votre présence physique devant l’ordinateur. Certains PC ont un capteur dédié qui peut réveiller votre ordinateur lorsque vous vous en approchez ou le mettre en veille lorsque vous vous éloignez. Cependant, il n’a pas été confirmé si la nouvelle section est liée à ce capteur.