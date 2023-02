Le VPD de Riot Games garantira une expérience innovante aux joueurs valeureux

Riot Games a récemment annoncé qu’il allait dévoiler son Valorant Data Portal (VDP). Sans oublier que le VDP est une plate-forme innovante qui offre des données de jeu complètes pour les joueurs occasionnels et les professionnels.

C’est le premier du genre et il sera d’une grande aide pour les joueurs. Riot Games est en partenariat avec GRID – une société basée à Berlin, pour développer ce portail. La plateforme fournira des données exclusives aux joueurs de Valorant. Auparavant, ces données n’étaient pas disponibles pour les joueurs.

Comment Riot Games VDP peut-il aider les joueurs valeureux ?

La plateforme permet aux équipes d’avoir un rapport détaillé de tous leurs matchs. De plus, les utilisateurs peuvent accéder aux canevas privés et à d’autres données à l’aide d’options personnalisées. Les utilisateurs peuvent également rechercher, interroger et filtrer l’intégralité de l’ensemble de données. Selon Riot, « Le système est facile à utiliser, entièrement automatisé et permet l’accès aux données privées via une API sécurisée ou une interface utilisateur basée sur une application. »

John Knauss, responsable des programmes de données compétitives pour les sports électroniques chez Riot Games, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes ravis de travailler avec GRID sur l’élaboration de l’avenir des données d’esports pour le VALORANT Champions Tour. GRID, en tant que partenaire, est parfaitement aligné sur nos objectifs en matière d’accessibilité des données et sur les valeurs fondamentales de Riot. Le portail de données VALORANT est la première étape de notre vision commune de rendre les données officielles VALORANT plus largement disponibles, en commençant par nos équipes professionnelles.

Pour l’instant, la plateforme est en phase de test ; par conséquent, la société offre un accès limité aux joueurs. Actuellement, il n’est disponible que pour 30 équipes VCT partenaires. De plus, ces équipes sont à Sao Paulo dans VCT LOCK//IN. Cependant, Riot Games envisage de mettre cette plateforme à la disposition de tous les autres joueurs, mais la date n’a pas encore été révélée.

Nous vous tiendrons informés si nous entendons quelque chose d’officiel. Si vous vous souvenez, GRID et Riot Games ont conclu un partenariat l’année dernière. Le partenariat de deux ans pour Valorant esports a maintenant abouti à l’annonce de Riot Games VDP. L’accord stipule que GRID utilisera les données pour offrir aux joueurs une expérience innovante. Il distribuera également les actifs de données à travers les tournois mondiaux et régionaux du jeu.