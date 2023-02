Vous n’avez plus besoin de retélécharger des jeux sur votre Steam Deck ou d’autres PC

Vous possédez un Steam Deck mais vous avez une connexion internet lente ? Il doit être assez difficile pour vous d’installer les jeux sur votre console de jeu portable, n’est-ce pas ? Eh bien, Valve a trouvé une solution ! Si vous avez téléchargé les jeux sur votre PC, vous pouvez désormais les transférer via un réseau local à la place.

Maintenant, cela ne s’applique pas seulement au déplacement des jeux Steam de votre PC et de votre deck. Cela peut également être utile pour déplacer les jeux d’un PC à un autre. Et comme vous l’avez peut-être deviné, cet outil vous permettra de réduire le trafic Internet et d’installer ou de mettre à jour vos jeux plus rapidement (peut-être ?).

Pouvez-vous transférer les jeux Steam plus rapidement que de les télécharger ?

Donc, le plus gros éléphant dans la pièce est, est-ce que ce sera plus rapide que de retélécharger les jeux sur votre Steam Deck ou d’autres PC ? Eh bien, cela dépendra essentiellement de votre bande passante et de votre vitesse Internet.

Selon un test de PCGamer, le téléchargement du jeu Elden Ring sur le Steam Deck était en fait plus rapide que le transfert du jeu depuis le PC.

Dans leur cas, l’outil de transfert de jeu avec le réseau local déplaçait les fichiers à environ 25 Mo/s. D’autre part, leur réseau était capable de télécharger le jeu avec plus de 35 Mo/s de vitesse depuis le serveur Steam.

Ainsi, bien que la nouvelle fonctionnalité soit géniale, elle n’est peut-être pas très pratique pour tout le monde. Mais si vous ne disposez pas d’une connexion Internet rapide, la vitesse de transfert de 25 Mo/s sera probablement plus rapide.

En plus de cela, cette nouvelle fonctionnalité a quelques autres limitations. Il nécessite que le client Steam soit inactif. Autrement dit, vous ne pouvez pas télécharger ou exécuter de jeux pendant le transfert. Deuxièmement, le jeu que vous souhaitez transférer doit être à jour. Enfin, seuls les PC exécutant le mode bureau Steam peuvent effectuer le transfert. Donc, pas de transfert de Deck à Deck ou de Deck à PC.