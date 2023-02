Test du VIVO X90 Pro : aussi bon que possible !

Quelques semaines seulement après son dévoilement officiel, le modèle phare de Vivo est entre nos mains pour un test approfondi. Le fabricant de téléphones chinois a annoncé les nouveaux X90 et Vivo X90 Pro quelques jours seulement après le lancement du Galaxy S23 de Samsung et il y a une raison à cela. Vivo s’appuie beaucoup sur le chargeur de 120 watts de l’appareil et le capteur de caméra principal Sony IMX 989 de 1 pouce.

Bien que Vivo ne soit pas aussi populaire que ses autres concurrents, comme Samsung et Apple, je parie qu’avec cette beauté, il le deviendra sûrement bientôt. Le Vivo X90 Pro est un véritable bijou en termes de spécifications d’appareil photo, d’autonomie et de performances. Cependant, il est en proie à des bloatwares qui peuvent être facilement corrigés en les désinstallant lorsque vous les ouvrez pour la première fois.

Voyons comment le modèle phare, équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, s’est comporté au cours de notre test de 3 semaines.

Caractéristiques principales

Marque : Vivo

SoC : MediaTek Dimension 9200

Affichage : 6,78 pouces 120 Hz 1260 x 2800 HDR10+ AMOLED

RAM : 8 Go, 12 Go

Stockage : 2156 Go, 512 Go

Batterie : 4 870 mAh

Ports : USB Type-C 3.2

Système d’exploitation : FunTouch OS 13, Android 13

Caméra frontale : 32MP 24mm (large) f/2.5

Caméras arrière : 50MP 23mm (large) f/1.8 1.0″ avec OIS, 50MP 50mm (téléobjectif) f/1.6 et 12MP 13mm (ultra large) f/2.0

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, port infrarouge, GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

Autres : revêtement de lentille Zeiss T*

Dimensions : 164,1 x 74,5 x 9,3 mm

Couleurs : Noir Légendaire

Poids : 214,9 g

Chargement : chargeur GaN de 120 watts inclus

Classement IP : IP68

Paquet principal

Validant son nom, le package principal du Vivo X90 Pro est aussi haut de gamme qu’il le devrait. À l’intérieur, il y a le téléphone, un ensemble de manuels, un outil d’éjection de carte SIM, un étui en silicone, le puissant chargeur rapide de 120 watts et un câble USB-C.

On pourrait croire que le Vivo X90 Pro serait alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 le plus puissant, mais il s’appuie plutôt sur le SoC MediaTek Dimensity 9200, offrant des performances pertinentes. Il offre des résultats de référence assez décents, combinés à 12 Go de RAM et 8 Go de plus de sa mémoire interne UFS 4.0, vous permettant d’avoir un total massif de 20 Go pour un multitâche extrême.

Écran Vivo X90 Pro

Le tout nouveau X90 Pro arbore un design en blocs, un mélange décent de bords plats et incurvés. Cependant, il dégage une expérience de toucher haut de gamme, avec de beaux matériaux non glissants tout autour.

Le matériau luminescent Q9 permet une luminosité plus élevée tout en économisant de l’énergie. La toute nouvelle disposition de pixels Blue Diamond™* avec une densité de pixels ultra-vision de 452 PPI. Dites adieu au grain et profitez d’un superbe écran ultra haute définition. La modulation de largeur d’impulsion (PWM) jusqu’à 2 160 Hz et la technologie de contrôle de la luminosité de Dimensity 9200 vous protègent de la lumière bleue nocive et prennent mieux soin de vos yeux dans les environnements sombres. Le laboratoire de santé visuelle vivo ajuste scientifiquement la température de couleur (la nuit) grâce à des stratégies de réglage de la luminosité anti-fatigue, un choix intelligent pour la protection des yeux.

L’élégant Skyline dans un éclat céramique orné d’une sérigraphie divise la couverture arrière, suivant un nombre d’or qui témoigne de la beauté mathématique. En s’inspirant des caméras professionnelles, Vivo a transformé les objectifs en un module de caméra intégré « Big-Eye » avec Halo Ring en acier inoxydable austénitique. Il réduit le risque d’abrasion et d’écaillage de la peinture que l’on observe couramment sur les systèmes de caméra marquants. L’angle en C très brillant améliore la sensation sophistiquée et premium. Le luxueux cuir végétalien grainé cireux est durable et délicat au toucher, offre une prise antidérapante et éloigne les empreintes digitales et la saleté.

Caractéristiques principales de l’affichage

Écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz

Résolution 2800 x 1260

Luminosité maximale de 1300 nits, certifié HDR10+

Deux haut-parleurs stéréo

La première fois que j’ai activé le Vivo X90 Pro pour l’test, un bel écran AMOLED de 6,78 pouces (2800 x 1260 pixels) est apparu. Il offre une prise en charge d’une luminosité maximale de 1 300 nits et une compatibilité HDR10+ complète. Il a fière allure sous la lumière directe du soleil et offre d’excellents angles de vision lorsque vous regardez des vidéos FHD sur YouTube. Les couleurs du sujet et de la scène à l’écran sont riches et éclatantes, visuellement agréables.

Il est extrêmement lumineux, ce qui est idéal les jours ensoleillés, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz rend le glissement du système d’exploitation fluide. Les haut-parleurs sont également impressionnants. Ce ne sont pas les haut-parleurs les plus puissants, mais il y a une bonne séparation stéréo et une bonne quantité de réponse bas de gamme. Ils feront certainement le travail lorsque vous regarderez Netflix dans la maison.

Performance – vitesse – jeu

Bras Cortex-X3 jusqu’à 3,05 GHz

Bras Cortex-A715 jusqu’à 2,85 GHz

Premier bras Immortalis-G715 GPU

Processeur MediaTek APU 690 AI : 35 % plus rapide que la génération précédente

Premier LPDDR5X 8533 Mbps : la mémoire de smartphone la plus rapide de tous les temps

Premier UFS 4.0 + QCM

Production de puces TSMC 4 nm + de 2e génération + conception et boîtier de circuits intégrés thermiquement optimisés par MediaTek

Sur Geekbench 5, le X90 Pro a marqué 1377 points au test du processeur monocœur et 4264 points au test du processeur multicœur. Selon ces chiffres, le Vivo X90 Pro est actuellement l’un des smartphones les plus puissants du marché, et nous pouvons nous attendre à voir des performances similaires sur les téléphones à venir comme le OnePlus 11 et le Samsung Galaxy S23.

Notre unité d’test est le modèle haut de gamme contenant 12 Go de RAM LPDDR5X avec 8 Go supplémentaires disponibles en tant que mémoire d’échange virtuelle à partir du stockage UFS 4.0 de 256 Go. Il a fait un excellent travail dans toutes les tâches quotidiennes telles que l’ouverture instantanée d’applications, la commutation entre plusieurs applications, l’utilisation de l’appareil photo pour enregistrer des vidéos 4K et d’autres tâches. Il a même fonctionné sans problème pendant les jeux et n’a pas présenté de problèmes de surchauffe lorsque vous jouiez à l’ombre à l’extérieur ou à l’intérieur.

Le Vivo X90 Pro est équipé d’une chambre à vapeur de 40 cm², plus 24 couches de dissipation thermique, lui permettant de rester stable et d’éviter l’étranglement thermique. Ce qui est plus impressionnant, c’est que son score de boucle le plus bas est toujours supérieur au meilleur score obtenu par le Snapdragon 8 Gen 1+ lors de sa première exécution. Comparé aux produits phares de Snapdragon 8 Gen 2, il est légèrement inférieur, mais pas de manière significative. En pratique, je suis sûr qu’il sera vraiment difficile de faire la différence.

Performances de la caméra

Caméra selfie 32MP f/2.45

50MP f/1.75 primaire (capteur Sony IMX989 1 pouce)

50MP f/1.6 2x portrait

12MP f/2.0 grand angle

Bien qu’il ne soit pas destiné exclusivement aux photographes numériques, le X90 Pro peut facilement nous plaire avec ses fonctionnalités d’imagerie – avec l’aide de ZEISS. Il contient un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 MP (f/1,9, 23 mm, 1/1,57 pouce, taille de pixel de 1,0 µm, PDAF : mise au point automatique à détection de phase, OIS : stabilisation optique de l’image) soutenu par un objectif portrait de 50 MP (f/ 1.6, PDAF, zoom optique 2x) et un capteur grand angle 12MP (f/2.2) avec flash LED à l’arrière.

Que vous preniez des photos sous le soleil de midi, dans un parking sombre ou à l’intérieur d’une voiture avec un éclairage difficile, vous obtenez des photos claires et définies. Le téléphone émule également bien les films granuleux dans les images sombres, ce qui lui donne un aspect naturel. Il offre de nombreux modes prédéfinis pour la prise de vue, notamment Sports, Nuit, Portrait, Panorama, Exposition longue, Supermoon, Astrophotographie, Paysage et architecture, Nourriture et Double exposition. Vous bénéficiez également des modes HDR, Zeiss Natural Color et Macro sur le mode Photo principal.

Si vous recherchez cependant le maximum des capacités de l’appareil photo du téléphone, vous devrez activer son mode ZEISS Pro. Il vous permet de tout contrôler, des bases, comme l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs, à la mise au point, à la mesure et aux valeurs d’exposition.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K à 24 FPS. Et bien que les capacités d’enregistrement vidéo du Vivo X90 Pro ne soient pas aussi excellentes que celles de l’iPhone 14 Pro Max, il offre plusieurs fonctionnalités, comme le mode cinématique et la stabilisation ultra, pour l’aider à rattraper un peu son retard.

Des selfies comme un pro – Astro Photography

Si vous aimez les selfies, alors le X90 Pro peut sûrement vous y accueillir. Il propose trois options de filtrage. Le premier filtre, Style, vous permet d’appliquer cinq styles de bokeh emblématiques de Zeiss – Biotar, Sonnar, Planar, Distagon et Cinematic – et plus encore.

Le deuxième ensemble de filtres est davantage destiné à l’embellissement, au maquillage et à la posture, tandis que le dernier filtre est un bokeh artificiel. Le filtre de beauté est assez avancé, vous permettant de modifier plusieurs paramètres, notamment le teint, le blanchiment, les traits du visage, etc. Vous obtenez également un guide de posture dans le deuxième ensemble de filtres afin que vous puissiez créer différentes poses pour vos selfies. Notez cependant que la caméra selfie manque d’autofocus, mais la mise au point fixe a fait le travail.

L’une des caractéristiques que j’aimais du Vivo X90 Pro était son mode Astro Photography. Avec une interface simple, il m’a permis de prendre des photos des étoiles sans avoir besoin d’un trépied. Il existe un autre mode appelé Supermoon, qui conserve les détails de la lune pendant les prises de vue nocturnes à longue exposition, et cela fonctionne également bien.

Logiciels et… quelques bloatwares

Dans notre test, le X90 Pro fonctionne sur FunTouchOS 13 – basé sur le dernier système d’exploitation Android 13. C’est le logiciel principal de Vivo – nous le savons tous. Ceci est à la fois bon et mauvais. Bien que le logiciel semble hautement optimisé sans décalage, je n’ai pas aimé le fait qu’il soit livré avec de nombreuses applications bloatware tierces. Certaines d’entre elles peuvent être facilement désinstallées, tandis que des applications telles que Browser, V-Store, iManager et EasyShare ne peuvent être ni supprimées ni désactivées.

Une autre chose qui a affecté mon expérience d’test avec l’appareil a été l’apparition constante de notifications de ces applications, me demandant soit de les mettre à jour, soit d’acheter des éléments dans la boutique d’origine de Vivo. Je les ai facilement mis en sourdine – mais ce n’est toujours pas ce que j’attendrais d’un smartphone de niveau phare. Espérons qu’avec des mises à jour en temps opportun, le Vivo X90 Pro bénéficie d’un mandat sûr et agréable en ce qui concerne le logiciel.

Vivo a heureusement confirmé après l’test que les Vivo X90 et X90 Pro recevraient trois mises à jour Android majeures ainsi que 3 ans de mises à jour de sécurité. Cela indique que vous pouvez vous attendre à ce que le téléphone passe à Android 16 (!) Et à toutes les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu’en 2026.

Autonomie de la batterie lors de notre test

Pour être honnête, seuls quelques-uns seront intéressés de voir la durée de vie maximale de la batterie de cette petite bête lorsqu’elle est chargée par un chargeur de 120W. À l’intérieur du X90 Pro, il y a une grande batterie de 4870 mAh. Le chargeur rapide de 120 W peut recharger 50 % de la batterie en seulement 8 minutes. Il peut également monter à 100% en seulement 26 minutes ! En termes d’autonomie de la batterie, j’ai obtenu environ 5,5 heures de temps d’écran avec une résolution plafonnée à 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. J’ai utilisé le téléphone pour les réseaux sociaux, certains e-mails, certaines éditions de Google Sheets et 45 minutes de Call of Duty : Mobile – parce que pourquoi pas ?

Notre avis

Le Vivo X90 Pro a tout ce qu’il vous faut. Il contient un SoC MediaTek efficace pour offrir des performances fluides et une longue durée de vie de la batterie. Un affichage cristallin et une construction d’excellente qualité. Tout ce qui précède en fait un appareil de premier plan digne du titre phare de smartphone. Ce qui le retient, c’est l’interface utilisateur, remplie de bloatware. La plupart de ces éléments peuvent être supprimés ou masqués dans le tiroir de l’application. Mais ce serait bien de ne pas avoir à passer par les tracas. Ce n’est pas non plus un produit phare bon marché. Le prix en Malaisie est supérieur à 4 999 MYR (environ 1 077 €), ce n’est donc certainement pas bon marché.

Si vous pouvez l’ignorer, vous avez peut-être trouvé un smartphone adapté à vos besoins.