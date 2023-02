Ce jeu PS1 classique reçoit une nouvelle fonctionnalité 24 ans plus tard

Les abonnés PlayStation Plus ont de nombreuses bonnes raisons d’être heureux en février. La semaine dernière, Sony a annoncé la gamme de jeux rejoignant le catalogue de PS Plus Premium et Extra. Parmi les jeux, nous avons deux sorties 2022 – Horizon Forbidden West et The Quarry, ainsi que quelques classiques comme Resident Evil 7. Cependant, les amoureux de l’ère PS1 ont été surpris de voir un joli classique s’ajouter au portefeuille : The Legend de Dragon. Le classique RPG intemporel rejoint le catalogue de PS Plus Extra et s’accompagne de quelques améliorations de la qualité de vie. Selon un nouveau rapport, il viendra avec une toute nouvelle fonctionnalité 24 ans après son lancement, il soutiendra les trophées !

The Legend of Dragoon (PS1 Classic) aura un support pour les trophées

Le RPG classique PS1 rejoindra le catalogue PS Plus le 21 février. Jusqu’à présent, nous n’avons pas obtenu de détails de Sony, mais une source fiable indique l’ajout de trophées. True Trophys, qui est un site Web spécialisé, déclare que le jeu apportera des trophées de bronze, d’argent et d’or lors de sa sortie. Pour l’instant, on ne sait pas s’il aura ou non un trophée de platine. Cependant, le rapport note que les trophées pourraient ne pas être prêts et disponibles au lancement du jeu. Quoi qu’il en soit, ils viendront toujours.

Bien que cela nécessite une confirmation, ce ne serait pas le premier jeu classique PS1 à bénéficier de cette fonctionnalité. Sony a lancé quelques classiques PS1 dans le service, et certains d’entre eux ont des trophées. En particulier, ceux qui sont des adresses IP PlayStation.

Legend of Dragoon est l’un des rares jeux JRPG développés par PlayStation Studios. Le jeu est apparu en 1999 et a été l’un des derniers titres à sortir sur PS1. Sony a décidé de lancer son propre jeu RPG après le succès de la franchise Final Fantasy sur console. Le jeu vient du défunt SIE Japan. Il n’est jamais venu sur d’autres consoles, ni n’a été amené à la modernité – à l’exception d’un portage sur PS3.

Le jeu avait certains des meilleurs graphismes de la PS1, avec le même style de scènes CGI trouvées sur les jeux Final Fantasy sur la console. Le système de combat comportait également des éléments uniques qui mélangeaient des pressions de bouton chronométrées pour effectuer des actions, avec des éléments au tour par tour. Nous ne pouvons pas oublier les transformations Dragoon, qui ont ajouté des éléments supplémentaires au combat. Le classique PS1 était également l’un des jeux Sony les plus avancés pour la PS1 avec un total de 4 CD – comme Final Fantasy VII et IX. Le classique PS1 a marqué 74 sur Metacritic, ce qui n’est pas un score remarquable. Pourtant, on se souvient de lui comme d’un jeu culte et les fans rêvent d’un remake.

Le jeu sera disponible pour les joueurs PS5 et PS4 qui sont connectés au niveau le plus avancé de PS Plus.