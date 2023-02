Google Contacts : enfin la fonctionnalité que nous attendions tous

L’application Google Contacts est l’une des applications de contacts les plus populaires au monde. La plupart des gens ne se soucient pas vraiment de ses fonctionnalités en raison de ses fonctionnalités de base. Fondamentalement, cette application n’est utilisée que pour stocker des contacts, rechercher des contacts stockés et modifier des contacts. Il n’y a pas grand-chose que les utilisateurs exigent de cette application en dehors de ses principales utilisations.

Cependant, le véritable défi commence à apparaître une fois que vous souhaitez utiliser la version Web de cette application. De nombreux utilisateurs s’attendent à ce que la version Web de l’application Google Contacts fonctionne comme la version de l’application mobile. Cela n’a pas vraiment été le cas car la version Web est assez limitée. La plupart des personnes qui traitent de nombreux contacts liés au travail aiment généralement séparer les contacts professionnels de leurs contacts personnels. Pour cette raison, il est préférable d’enregistrer les contacts professionnels à l’aide de la version Web de Google Contacts.

La version Web de Google Contacts a des limites

Le défi avec l’utilisation de la version Web de Google Contacts est qu’elle vous permet uniquement d’enregistrer des contacts, et rien de plus. Au moment où vous enregistrez un contact, vous ne pouvez pas le modifier de quelque manière que ce soit, comme modifier le contact. Mais Google vient de s’attaquer à ce problème, ce qui permet aux utilisateurs d’ajouter plus facilement des contacts dans les applications Gmail et Google Docs.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Google l’a déclaré sur son blog Workspace en disant qu’il déploie une mise à jour pour tous les utilisateurs du monde entier. Cette mise à jour placera un bouton rapide pour les contacts dans le volet de droite des applications Google Workspace. Cliquer sur le bouton révèle votre liste de contacts et permet également aux utilisateurs d’ajouter de nouveaux contacts. La meilleure partie est que les utilisateurs peuvent désormais modifier les contacts en sélectionnant le contact et en appuyant sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit.

Date de sortie et disponibilité de la nouvelle fonctionnalité Google Contacts

Google a déjà commencé à déployer cette nouvelle fonctionnalité auprès de nombreux utilisateurs. Cependant, la société a déclaré qu’il faudrait jusqu’à 15 jours pour que le déploiement atteigne tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace, de l’ancienne G Suite et des titulaires d’un compte Google personnel.