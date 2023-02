WhatsApp a mis à jour ses stickers d’avatar : jetez-y un coup d’œil !

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée populaire, a connu un énorme succès depuis sa création, en grande partie grâce au support continu et aux mises à jour fournies par son équipe de développeurs. Cela comprend l’introduction de nouvelles fonctionnalités et la correction des bugs au fur et à mesure qu’ils surviennent. Assurer une expérience utilisateur progressivement plus riche et plus personnalisable.

WhatsApp reçoit de nouveaux stickers d’avatar

Un exemple récent de cet engagement envers l’innovation est l’introduction de quatre nouvelles fonctionnalités. Y compris la possibilité de créer votre propre avatar à partager avec des amis ou à utiliser comme photo de profil. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expression numérique. En sélectionnant la forme, la couleur, les vêtements et les accessoires de l’avatar directement depuis les paramètres de l’application.

Une fois qu’un avatar a été créé, il peut être utilisé comme photo de profil. Et un ensemble d’stickers est automatiquement généré. Grâce à une récente mise à jour côté serveur, les utilisateurs peuvent désormais partager un nouvel ensemble d’stickers. Les modifications apportées au pack d’stickers d’avatar ont ajouté plus de profondeur et de personnalité. Refonte et remplacement de certains stickers pour améliorer leur apparence visuelle. Et reflètent le large éventail d’émotions et d’expressions que les utilisateurs veulent transmettre à leurs amis.

Il est important de noter que si un utilisateur n’a pas accès à ces nouveaux stickers. Ils peuvent mettre à jour leur avatar dans les paramètres de l’application. Pour générer la dernière version disponible pour le pack d’stickers.

Le nouveau pack d’stickers est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur Android et iOS, offrant un moyen encore plus personnalisé et expressif de communiquer avec les amis et la famille.

L’engagement de WhatsApp à améliorer et à innover continuellement sa plate-forme témoigne de son engagement à fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Avec des fonctionnalités telles que l’avatar personnalisable et de nouveaux stickers, les utilisateurs peuvent s’exprimer de manière unique et engageante. Faire de WhatsApp un outil encore plus essentiel pour rester en contact avec vos proches dans le monde entier.