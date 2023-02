Realme GT3 : smartphone en

Aujourd’hui, nous faisons presque tout avec un smartphone. Photographier, lire, souvent même travailler. Il n’est pas rare qu’il y ait un moment où vous videz la batterie jusqu’à la fin et que vous réalisez ensuite : « Merde, je dois y aller ! » Mais il est alors trop tard pour recharger un peu plus la batterie du téléphone – à moins que ce ne soit le cas. Realme GT3.

Chargez les premiers smartphones en moins de 10 minutes

Le Realme GT3 ne sera pas le premier smartphone que vous pourrez recharger complètement en moins de 10 (!) minutes. Le Redmi Note 12 Discovery Edition présenté à l’automne 2022 était déjà capable de le faire. Realme gère le tout avec une batterie encore plus endurante : 4 600 mAh (au lieu de 4 300 mAh dans le Discovery). Le constructeur chinois annonce également 20% de charge de la batterie en 1h20 ou 50% en 4 minutes. Pour les 100% complets, cela prend 9:30 minutes.

Le Realme GT3 est disponible en plusieurs variantes.

Vous n’avez pas besoin ? Eh bien, imaginez que vous êtes sur le point d’y aller. Il se peut que votre batterie ait encore 15 % de charge. Vous mettez votre veste et vos chaussures, jetez votre sac, peignez à nouveau vos cheveux – peut-être 3 minutes. Si vous connectiez rapidement votre smartphone à l’alimentation électrique au préalable, vous auriez tout au plus gagné quelques pour cent de la charge de la batterie avec un iPhone actuel. Avec le Realme GT3 dans notre exemple, vous auriez atteint 50 % dans le même temps (comme je l’ai dit : avec une valeur de départ de 15 %). Cela vous permettrait certainement de passer une soirée.

Ou le fameux classique : recharger le smartphone sous la douche – pour certaines personnes le seul moment de la journée où elles n’ont pas besoin de leur smartphone. Dans le cas du Realme GT3, cela suffirait à recharger complètement la batterie.

Osez sauter avec le meilleur Snapdragon de 2022.

Vous n’en avez pas besoin, votre téléphone peut tenir 2 jours ?

C’est vrai : avec la plupart des smartphones d’aujourd’hui, vous n’avez plus les problèmes de batterie d’il y a cinq ans. Aujourd’hui, de nombreux appareils Android, y compris le milieu de gamme, ont des batteries de 5 000 mAh – une valeur généralement très satisfaisante qui dure au moins un jour, souvent deux jours. Mon iPhone 14 Pro gère presque deux jours complets même avec une utilisation intensive. Samsung a également reconnu l’importance de la batterie dans la série Galaxy S23 et a amélioré la capacité et/ou l’autonomie des trois modèles.

Pourtant, les grands constructeurs Apple, Samsung et Google évitent encore un vrai mode de charge rapide. Il est de 25 watts dans l’iPhone 14 Pro, de 45 watts dans les S23+ et S23 Ultra. Cependant, il n’y a aucune comparaison avec les 125 watts d’un Motorola Edge 30 Ultra ou même les 240 watts du Realme GT3.

Realme GT3 : verso

Realme GT3 : toujours 80 % de capacité après 4 ans

Les fabricants établis donnent souvent des raisons de durabilité, pourquoi ils se passent d’un véritable mode de charge rapide. Cependant, Realme souligne que même après 1 600 charges (l’équivalent d’environ 4 ans), la batterie du GT3 aurait encore 80 % de sa capacité. Et pour être honnête : Apple ne peut pas s’en remettre avec un iPhone à charge lente.

Le Realme GT3 est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage

Le fabricant Realme a initialement présenté GT3 en tant que GT5 Pro en Chine. Avec le lancement mondial au Mobile World Congress 2023 fin février, l’appareil, de construction identique, arrivera bientôt en Allemagne sous le nom de GT3. Fait intéressant, il en existe deux versions : la version 1 avec les 240 watts mentionnés pour une batterie de 4 600 mAh et également 16 Go de RAM. Et la version 2 avec « seulement » 150 watts, mais pour une batterie de 5 000 mAh, 8 Go de RAM et un temps de charge un peu plus court. Incidemment, la prise de charge nécessaire est incluse dans la livraison des deux appareils. En terme de prix, on est en Chine à l’équivalent de 400 à 500 euros ; vous devrez probablement ajouter 100 euros supplémentaires si vous commencez en Allemagne.

Triple caméra dans le GT3/GT5 Pro : malheureusement sans zoom

Que peut faire d’autre le Realme GT3 ? En plus de la technologie de chargement mentionnée et de 8, 12 ou 16 Go de RAM, 256 Go de ROM sont inclus en standard, mais vous pouvez choisir jusqu’à 1 To de stockage. Le système d’exploitation devrait être l’actuel Android 13 avec l’interface Realme UI 4.0, l’écran OLED a un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz avec une résolution d’au moins 2772 x 1240 pixels (FHD+). Le processeur est un Snapdragon 8+ Gen 1 (la meilleure puce de l’année dernière). La triple caméra a un grand angle, un ultra grand angle et une caméra macro, pas de zoom téléobjectif.

A quand le téléphone 5 minutes ?

Soit dit en passant, le Realme GT3 ne sera probablement pas le seul téléphone avec une norme de charge de 240 watts. D’une part, le constructeur a déjà prévu un appareil de classe inférieure avec la même vitesse de charge pour la Chine, le GT Neo5 SE. D’autre part, Realme se base simplement sur les données clés de l’USB Implementers Forum, qui définit des câbles avec des taux de transmission allant jusqu’à 40 GBit/s ou 240 watts de puissance pour la norme USB-C 2.1/USB PD 3.1 déjà annoncée en 2021. Jusqu’à présent, l’USB-PD (Power Delivery) via USB-C était supérieur à 100 watts.

Pourtant, cela n’a guère empêché un constructeur chinois de proposer des prises et des câbles de charge de 120 watts ou plus. Son collègue Kay Nordenbrock était enthousiasmé par le Xiaomi 11 Pro en 2021, dont il a réussi à charger la batterie en 19 minutes avec un chargeur de 120 watts. Même si tout cela ressemble à beaucoup de watts, c’est en fait gérable par rapport à d’autres appareils électroménagers. Un grille-pain consomme environ 1 000 watts, une bouilloire standard environ 2 000 watts.

Alors est-on satisfait du Realme GT3 et de ses 240 watts ? Presque. Bien sûr, ce serait encore mieux si la batterie était de 5 000 mAh et chargée en même temps. Cependant, je n’ai rien à redire dans la plupart des autres propriétés. Personnellement, je ne serais probablement pas complètement satisfait du système de caméra – mais c’est à peu près tout…

En 2021, la batterie sera pleine en <20 minutes, en 2023 en <10 minutes. Avez-vous une idée d'où cela pourrait mener? Exactement, une batterie pleine en moins de 5 minutes - c'est tout ! Je ne pense pas que ce soit irréaliste. Si quelqu'un construit un chargeur de 480 watts, nous gagnons à nouveau la moitié du temps. Je suppose même que nous n'avons même pas à attendre aussi longtemps pour cela...