Les nouveaux smartphones Xiaomi chanceux reçoivent la mise à jour MIUI 14

La série Xiaomi 11i sont les derniers modèles de smartphones du géant chinois de l’électronique Xiaomi à recevoir enfin la très attendue mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 en Inde. Cette mise à jour apporte une interface utilisateur améliorée, des super icônes et une meilleure autonomie de la batterie aux appareils. Avec le correctif de sécurité Android de janvier 2023.

Les utilisateurs de Xiaomi 11i et Xiaomi 11i HyperCharge peuvent désormais profiter des dernières fonctionnalités de la mise à jour Android 13/MIUI 14 sur leurs appareils. Y compris la nouvelle interface utilisateur et d’autres fonctionnalités de personnalisation. La mise à jour intègre également le dernier correctif de sécurité, garantissant que les appareils des utilisateurs restent sécurisés.

La série Xiaomi 11i reçoit la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 avec une interface utilisateur améliorée et un correctif de sécurité

La mise à jour est en cours de déploiement sans fil et certains utilisateurs ont peut-être déjà reçu la notification pour mettre à jour leurs appareils. Cependant, si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant aux paramètres de l’appareil et en cliquant sur l’option « Mises à jour du système ».

L’une des modifications importantes de la dernière mise à jour d’Android 13/MIUI 14 est l’amélioration de l’interface utilisateur. Ce qui rend l’appareil plus réactif et facile à utiliser. La mise à jour réduit également la mémoire consommée par le MIUI, ce qui conduit à une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.

En plus de l’interface utilisateur améliorée, la mise à jour apporte également de nouvelles fonctionnalités de personnalisation telles que les super icônes et les points forts du dossier de l’écran d’accueil, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils en fonction de leurs préférences. La fonction Super Icons est une manière innovante de présenter les icônes d’application sur l’écran d’accueil. Faciliter l’accès rapide des utilisateurs à leurs applications préférées.

La mise à jour inclut également le dernier correctif de sécurité Android de janvier 2023. S’assurer que l’appareil reste sécurisé et protégé contre toute menace de sécurité potentielle.

En conclusion, la mise à jour MIUI 14 basée sur Android 13 pour la série Xiaomi 11i apporte des améliorations significatives dans l’interface utilisateur, les fonctionnalités de personnalisation et la sécurité. Rendre l’appareil plus efficace, réactif et sécurisé. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, assurez-vous de la vérifier manuellement dans les paramètres de l’appareil pour profiter des dernières fonctionnalités et améliorations de votre appareil.

Voici le changelog officiel de la nouvelle mise à jour de MIUI 14 :

[Highlights]

[Basic experience]

MIUI utilise moins de mémoire maintenant et continue d’être rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

[Personalisation]

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau.

Les super icônes donneront un nouveau look à votre écran d’accueil. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.)

Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en surbrillance les applications dont vous avez le plus besoin, ce qui les rendra accessibles en un seul clic.

[More features and improvements]

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus clair maintenant.

[System]

Mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu’en janvier 2023. Sécurité accrue du système.

Comme cela a déjà été signalé, la mise à jour a déjà commencé à être déployée. Il y a donc de fortes chances qu’il soit sur votre smartphone très prochainement. Les mises à jour pour smartphones se déroulent généralement par étapes, et le processus peut varier en fonction du fabricant, de l’opérateur et de l’appareil. Généralement, les mises à jour sont d’abord publiées par le fabricant, qui travaille avec les opérateurs pour assurer la compatibilité avec leurs réseaux. À partir de là, la mise à jour est généralement envoyée par lots aux appareils de différentes régions. De plus, les utilisateurs peuvent recevoir une notification indiquant qu’une mise à jour est disponible. Ou ils peuvent avoir besoin de vérifier manuellement les mises à jour dans les paramètres de leur appareil. Une fois la mise à jour téléchargée, l’appareil devra généralement être redémarré pour terminer le processus d’installation. De plus, dans certains cas, les mises à jour peuvent être retardées ou non disponibles pour certains appareils. Surtout s’ils sont plus anciens ou ne sont plus pris en charge par le fabricant.