Bixby Kids de Samsung peut raconter des histoires, jouer de la musique et suggérer des jeux sans ajout

La principale raison pour laquelle TikTok et de nombreuses autres applications populaires sont restreintes dans certains pays est qu’elles ne tiennent pas compte des droits de l’enfant. Beaucoup de ces applications et plates-formes sont prêtes à tout pour les vues et les goûts. Mais si les adultes (ou la plupart d’entre eux) peuvent faire un choix intelligent sur ce qu’il faut regarder ou si les résultats de recherche sont pertinents, les enfants ne le peuvent pas. Samsung, ayant l’une des plus grandes bases d’utilisateurs, y compris les enfants, a rendu son assistant vocal Bixby plus pratique pour les enfants. Bixby Kids est déjà disponible pour les utilisateurs de moins de 13 ans aux États-Unis et en Corée du Sud. Mais ce dernier varie d’un pays à l’autre.

Que propose Bixby Kids ?

Bixby Kids est désormais disponible pour les comptes enfants sur les appareils Samsung. Contrairement à la version de base, il propose un contenu adapté aux enfants et répond aux demandes de renseignements d’une manière adaptée à leur âge. Convenez que les requêtes varient d’un âge à l’autre. Les réponses doivent également correspondre à l’utilisateur.

La marque sud-coréenne a informé que bien que Bixby Kids soit disponible sur le marché intérieur et aux États-Unis, d’autres pays seront ajoutés à la liste ultérieurement. Mais nous n’avons aucune information sur le calendrier et la feuille de route.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Eh bien, vous pouvez activer Bixby Kids via un compte Samsung après avoir créé un groupe familial et configuré un compte enfant. Une fois fait, ce sera plus pratique pour les enfants à utiliser. Par exemple, les enfants peuvent poser des questions à Bixby et l’IA répondra d’une manière adaptée à leur âge.

En dehors de cela, Bixby Kids Edition peut également raconter des histoires, jouer de la musique et permettre aux enfants de jouer à des jeux qui leur conviennent. Comme la fonction Kids de Samsung fonctionne assez bien dans One UI, il y a tout lieu de penser que Bixby proposera des jeux mobiles pour enfants sans publicité, ne suivra pas les activités des enfants et empêchera les achats de jeux indésirables.

Samsung a également déclaré qu’il apporterait des capacités de modèle de langage avancées à son IA. Samsung travaille sur des outils comme ChatGPT. Ce dernier devrait aider l’entreprise à améliorer l’expérience utilisateur.