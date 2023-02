Le nouveau mode antivol des trackers de tuiles rend la vie difficile aux voleurs

Tile a dévoilé son nouveau mode antivol pour les trackers Tile. Il est conçu pour suivre vos articles sans alerter les voleurs qu’ils sont suivis. Le nouveau mode comprend également des fonctionnalités qui atténuent le risque de harcèlement. La société a déclaré qu’elle déploierait la mise à jour au cours des prochaines semaines.

Selon la société, le nouveau mode antivol rendra les trackers Tile invisibles pour Scan and Secure. Contrairement aux AirTags, qui informent de manière proactive les utilisateurs des AirTags voyageant avec eux, la nouvelle fonctionnalité de Tile permet aux utilisateurs de suivre leurs articles sans avertir les voleurs par le biais d’alertes sonores ou de notifications contextuelles.

Tile annonce la possibilité de rendre les trackers indétectables

Le co-fondateur et PDG de Life360, Chris Hulls, a déclaré que « le mode antivol est la seule solution dans la catégorie de recherche Bluetooth conçue pour empêcher les voleurs de s’enfuir avec des objets de valeur ». Il a ajouté que l’entreprise sait que les familles n’ont pas le temps d’égarer leurs articles. Et n’ont certainement pas le temps ni l’argent pour les remplacer lorsqu’ils sont volés.

Bien que le réseau de Tile ne soit pas aussi vaste que celui d’Apple, il est encore assez important. Bien qu’il n’appartienne pas à Amazon, il est connecté au réseau Sidewalk d’Amazon d’Alexas et d’Echos, ce qui pourrait potentiellement reproduire les mêmes problèmes de harcèlement que ceux observés sur les AirTags. Tile en est conscient et pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront soumettre et vérifier leur identifiant. Qui se couple avec un scan facial biométrique. Cela permettra aux utilisateurs d’activer la fonctionnalité. Et si vous êtes pris en flagrant délit de harcèlement, il sera facile de signaler la personne aux forces de l’ordre. Toute personne arrêtée et reconnue coupable d’avoir utilisé des trackers Tile de cette manière sera passible d’une amende de 1 million de dollars. En plus de toute autre sanction légale.

Tile a reconnu que le partage et la recherche de localisation font désormais partie de leur tissu quotidien. Et à ce titre, la société développe des produits pour la grande majorité des personnes qui les utilisent comme prévu. Pour ceux qui ne le font pas, Tile coopère pleinement avec les forces de l’ordre. Ils ajoutent que pour lutter efficacement contre le harcèlement avec la technologie, des garanties telles que l’enregistrement d’identité de tous les appareils de localisation qui sont suffisamment petits pour être plantés sur une personne doivent être mises en œuvre. Pour que la police ait les informations nécessaires pour que justice soit rendue aux victimes.

Dans l’ensemble, le nouveau mode antivol de Tile offre aux utilisateurs une solution qui leur donne le choix. Ils peuvent rendre leurs appareils invisibles à Scan and Secure s’ils le souhaitent et dormir un peu plus facilement la nuit. Sachant que Tile fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger leurs objets de valeur. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas infaillible, elle représente une étape importante vers la réduction du risque de vol et de harcèlement.

Traqueurs de tuiles

Pour ceux qui ne le savent pas, les trackers Tile sont de petits appareils compatibles Bluetooth conçus pour vous aider à garder une trace de vos affaires personnelles. Tels que des clés, des portefeuilles et d’autres objets qui ont tendance à être égarés ou perdus facilement. Le tracker Tile fonctionne en se connectant à votre smartphone via Bluetooth. Et envoyer un signal qui peut vous aider à localiser l’élément auquel ils s’attachent.

L’une des principales caractéristiques des trackers Tile est qu’ils sont relativement petits. Et peut se fixer à une variété d’articles à l’aide d’un adhésif ou d’une boucle de porte-clés. Lorsque vous égarez un objet, vous pouvez utiliser l’application Tile sur votre smartphone pour que le tracker Tile émette un son. Vous aider à localiser l’article.

Les trackers Tile ont également une fonctionnalité communautaire qui vous permet de demander l’aide d’autres utilisateurs Tile pour localiser un objet perdu. Si vous marquez un élément comme perdu dans l’application Tile, les autres utilisateurs Tile de la zone peuvent recevoir une notification si leur téléphone se trouve à portée de votre tracker Tile. Aider à augmenter les chances de récupérer l’objet perdu.

Dans l’ensemble, les trackers de tuiles sont un outil utile pour tous ceux qui égarent fréquemment des objets ou qui souhaitent mieux suivre leurs effets personnels.