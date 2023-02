L’iPhone 14 Pro Max phare souffre d’un problème d’écran brûlé

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, les derniers fleurons d’Apple, ont été lancés au quatrième trimestre de l’année dernière. L’une des principales fonctionnalités annoncées par la société était le mode Always on Display. Il permet aux utilisateurs d’afficher des informations clés, telles que l’heure, la date et les notifications, sans avoir à réveiller le téléphone. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant au potentiel de brûlure d’écran dû à cette fonctionnalité. Et il semble que ces craintes se soient confirmées.

L’iPhone 14 Pro Max premium apparaît comme ceci après la gravure de son écran : c’est le résultat de la fonction Always on Display

Selon les rapports des médias sociaux, certains utilisateurs de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont subi des brûlures d’écran à la suite de l’utilisation de la fonction Always on Display. Le burn-in est visible comme une image rémanente qui reste sur l’écran même après que le téléphone a été éteint. Les images partagées en ligne montrent clairement le fond d’écran de l’écran de verrouillage et l’heure affichée dans l’application WeChat.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que ces rapports indiquent que les écrans de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max brûlent rapidement dans la zone de découpe de Dynamic Island. Il s’agit de la petite encoche en haut de l’écran qui abrite la caméra frontale et d’autres capteurs. Le problème semble être plus répandu lors de l’exécution d’une ou deux applications. Comme cela augmente la taille visuelle de l’encoche.

On ne sait pas à quel point ce problème est répandu. Mais plusieurs utilisateurs ont signalé le problème et ont demandé l’aide du service après-vente d’Apple. Un utilisateur a rapporté que des employés d’Apple leur avaient dit qu’ils n’avaient jamais connu de brûlure d’écran sur les nouveaux iPhones auparavant. Cependant, l’utilisateur a pu obtenir un remplacement d’écran gratuit dans le cadre de sa garantie prolongée Apple Care+. Un autre utilisateur a déclaré qu’il ne possédait son iPhone 14 Pro que depuis moins d’un mois. Mais l’image rémanente de Dynamic Island était déjà restée à l’écran.

À ce stade, Apple n’a pas commenté la situation et on ne sait pas quelles mesures l’entreprise prendra pour résoudre ce problème. La brûlure d’écran n’est pas un problème nouveau et peut être due à divers facteurs. Comme les images statiques à long terme qui apparaissent sur l’écran. Cependant, avec la fonctionnalité Always on Display, il semble que ce problème pourrait devenir plus répandu sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Pour l’instant, il est important que les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max soient conscients du potentiel de brûlure d’écran et de prendre des mesures pour minimiser les risques. Cela pourrait inclure d’éviter la fonction Always on Display ou de réduire le temps pendant lequel elle est active. En plus de changer régulièrement le fond d’écran et d’éviter d’utiliser des applications contenant des éléments statiques. Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, il sera intéressant de voir comment Apple réagit à ce problème. Et quelles mesures l’entreprise prend pour y remédier.

Brûlure d’écran sur les smartphones

La brûlure d’écran sur les smartphones peut se produire lorsqu’une image statique apparaît sur l’écran pendant une longue période. Cela fait que certains pixels deviennent surutilisés et en permanence plus brillants que d’autres. Cela peut entraîner une «image fantôme» ou un effet «brûlé». Où le contour de l’image statique reste à l’écran même lorsque d’autres images apparaissent.

Voici quelques-unes des raisons de la brûlure d’écran sur les smartphones :

Affichage d’images statiques pendant de longues périodes : il s’agit de la raison la plus courante de brûlure d’écran. Si une image statique, telle qu’un logo ou une barre de navigation, apparaît à l’écran pendant des heures chaque jour, les pixels utilisés pour afficher cette image peuvent devenir surchargés et en permanence plus lumineux que les pixels environnants. Luminosité élevée de l’écran : Lorsque la luminosité est à son maximum, les pixels à l’écran sont à leurs limites. Et cela peut entraîner une brûlure d’écran au fil du temps. Vieillissement de l’écran : Comme tous les composants électroniques, les écrans des smartphones se dégradent avec le temps. Au fur et à mesure que l’écran vieillit, les pixels peuvent devenir plus sujets à la brûlure de l’écran. Température élevée : Exposer votre smartphone à des températures élevées. Par exemple, le laisser en plein soleil ou dans une voiture chaude peut également entraîner une brûlure de l’écran.

Pour éviter les brûlures d’écran, il est recommandé de varier le contenu sur l’écran de votre smartphone, d’utiliser un économiseur d’écran, de réduire la luminosité de l’écran et d’éviter d’exposer votre téléphone à des températures élevées. De plus, certains fabricants de smartphones utilisent des techniques telles que le décalage de pixels et le réglage automatique de la luminosité pour empêcher ou atténuer les brûlures d’écran.