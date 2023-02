HarmonyOS pourrait dépasser Android et iOS dans des années

Lorsque le gouvernement américain a mis Huawei sur la liste des entreprises sanctionnées, nous avons été parmi les premiers à dire que cela ne tuerait pas la marque chinoise mais la rendrait plus forte. Nous voulions dire que les temps difficiles obligeraient Huawei à trouver des moyens pour un développement plus rapide. Maintenant, nous voyons que cela fonctionne dur, et dans un avenir proche, cela pourrait dépasser les meilleures entreprises technologiques du monde. Si le développement des puces ralentit, tout semble brillant pour les logiciels. HarmonyOS est le troisième plus grand écosystème mobile au monde. Nous pensons même que rien n’empêchera Huawei de se classer plus haut.

HarmonyOS se développe rapidement

Au début, HarmonyOS était le système d’exploitation de Huawei. Une équipe spéciale y travaillait. Mais ce n’est pas une voie vers le progrès. Ils ont donc décidé de rendre ce système d’exploitation open source. En d’autres termes, n’importe qui peut travailler sur le code et l’améliorer. Cela est également vrai pour les fabricants qui conçoivent et produisent des appareils électroménagers intelligents et des produits dans d’autres catégories.

Depuis 2020, la Fondation Open Atom est responsable de la croissance d’HarmonyOS (OpenHarmony). Son objectif est de construire un cadre et une plate-forme pour les systèmes d’exploitation de terminaux intelligents basés sur une approche open source pour l’ère intelligente. Comme l’a dit le dirigeant de la fondation, OpenHarmony est « une base numérique pour les systèmes d’exploitation de milliers d’industries ».

Au 4 novembre 2022, le nombre d’appareils Huawei exécutant HarmonyOS atteignait 320 millions. C’est une augmentation de 113 % par rapport à la même période en 2021. De plus, les produits pour la maison intelligente avec ce système d’exploitation embarqué ont expédié plus de 250 millions d’unités. C’est une augmentation de 212% par rapport à la même période en 2021.

Comme référence, Android a atteint la barre des 300 millions en 2011. Ainsi, il aura fallu 3 ans pour arriver à de tels résultats. Le premier produit HarmonyOS – le téléviseur intelligent Honor Vision – a été lancé en 2019. Il s’avère donc qu’HarmonyOS se développe beaucoup plus rapidement. Il devrait donc se classer plus haut bientôt.