Plex vous permettra de sauter les crédits

Plex est une application très utile qui vous permet de configurer et de gérer facilement une grande bibliothèque de films et d’émissions de télévision. Cependant, l’application possède des fonctionnalités intelligentes qui lui permettent de se démarquer de la concurrence. C’est l’une des applications préférées de ce segment, en grande partie grâce aux fonctionnalités de sauvetage qu’elle offre. Maintenant, une autre fonctionnalité intéressante arrive sur Plex. Les développeurs introduisent une nouvelle fonctionnalité pour ignorer le générique de fin de vos films et séries télévisées en un seul clic. Oui, il existe un algorithme intelligent qui peut détecter quand les crédits roulent.

Pour ceux qui connaissent l’application, Plex peut détecter les vidéos d’introduction récurrentes dans les émissions de télévision. Ainsi, il peut facilement les ignorer, même pour votre bibliothèque hors ligne. La même fonctionnalité est disponible dans des applications comme Netflix. Cependant, Plex utilise un nouvel algorithme interne pour détecter les crédits de fin. La société utilise des marqueurs comme un fond noir, une animation de texte, etc. pour affiner le système d’identification. L’objectif est de rendre l’application précise et de réduire les erreurs. C’est important, surtout quand certains films viennent avec des scènes post-génériques.

La fonction de saut de crédits Plex peut vous donner un accès facile aux scènes de fin de crédit

Une fois que le générique de fin commence à rouler, Plex présentera un bouton Ignorer les crédits dans le coin inférieur gauche. Pour les émissions, cela vous aidera à passer à l’épisode suivant. La fonctionnalité vous permet également de passer directement à une scène de milieu ou de fin de crédit. C’est courant dans les films Marvel, et avec Plex, vous pourrez facilement y accéder.

La fonctionnalité est utile et fait gagner du temps, mais il y a un hic. Bien qu’il soit disponible via le propre service de streaming de Plex sans frais supplémentaires, il y a un montant à payer pour l’utiliser hors ligne. Pour l’activer hors ligne, vous devez être abonné à Plex Pass, qui coûte 5 $ par mois, ou 120 $ dans le plan à vie.

Dans tous les cas, votre Plex Media Server doit être à la version 1.31.0 pour fonctionner avec l’option de saut de crédit. La version Web le prend également en charge, mais il est nécessaire de se diriger vers Paramètres >> Serveur >> Bibliothèque et d’activer les marqueurs Générer des crédits vidéo. Il peut analyser votre bibliothèque pendant les heures de maintenance planifiées ou simplement lorsqu’un nouveau film est ajouté. Plex conservera les informations enregistrées dans le cloud. Ainsi, vous pourrez télécharger les métadonnées de manière transparente à l’avenir.

La fonctionnalité Ignorer les crédits sera disponible sur tous les appareils prenant en charge Plex Streaming. Ceux-ci incluent Android, Android TV, Fire TV, iOS, Apple TV, etc. Malgré quelques problèmes de sécurité, l’application est l’une des meilleures pour regarder des films.