Il est maintenant plus facile de résoudre les problèmes de caméra selfie et d’identification de visage de l’iPhone 14 Pro

Apple apporte un changement notable au processus de réparation de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. À partir de cette semaine, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple peuvent désormais réparer les problèmes d’identification de visage et de TrueDepth sans avoir à remplacer l’intégralité de l’iPhone.

Apple a annoncé cette nouvelle dans une note interne, vue par Netcost-security.fr.

Apple peut désormais résoudre les problèmes d’identification de visage de l’iPhone 14 Pro

Le module de caméra TrueDepth comprend tous les composants pour Face ID et la caméra frontale. C’est un composant essentiel à la fonctionnalité de l’iPhone, donc s’il échoue, il doit être réparé presque immédiatement.

Pendant des années, si l’identification faciale ou la caméra frontale de votre iPhone tombait en panne, vous deviez remplacer l’intégralité de l’appareil, car Apple n’avait aucun moyen d’effectuer des réparations identiques pour le module TrueDepth. Cela a changé l’année dernière lorsque Apple a commencé à effectuer les mêmes réparations pour le module TrueDepth sur l’iPhone XS et les versions plus récentes.

Cependant, une fois qu’un nouvel iPhone est lancé, il faut généralement plusieurs mois à Apple pour accélérer ses canaux d’assistance afin d’effectuer certaines réparations. Lorsque la gamme iPhone 14 a fait ses débuts l’automne dernier, par exemple, Apple n’était pas encore en mesure d’effectuer des réparations identiques pour la caméra TrueDepth.

Dans une note aux employés cette semaine, vue par Netcost-security.fr, Apple a annoncé que des réparations à l’unité étaient désormais disponibles pour le module de caméra TrueDepth sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela indique que si Face ID ou une autre partie du module TruthDepth échoue, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés peuvent désormais remplacer uniquement ce composant plutôt que l’ensemble de l’appareil.

Selon le problème exact et d’autres problèmes que l’iPhone peut avoir, une réparation de la même unité peut ne pas toujours être une option. La société indique que les employés doivent toujours suivre les conseils fournis par le système de diagnostic Apple Service Toolkit 2.

L’option de réparation de la même unité pour la caméra TrueDepth n’est actuellement pas disponible pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Apple indique qu’il informera ses équipes ultérieurement lorsque cela sera disponible.

La société décrit les réparations à l’unité comme « la meilleure façon de contribuer au travail en cours d’Apple pour donner à nos produits une durée de vie plus longue ».

Suivez Chance : TwitterInstagram et Mastodon

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :