L’alcool peut accélérer la maladie d’Alzheimer, même en consommation modérée : étude

Une étude menée sur des souris a montré qu’une consommation d’alcool, même modérée, induit la perte de cellules cérébrales et une augmentation des plaques bêta-amyloïdes, accélérant la neurodégénérescence liée à la maladie d’Alzheimer.

Plusieurs études ont associé la consommation d’alcool au risque de développer la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde, mais il est difficile de déterminer avec précision les mécanismes biologiques qui sous-tendent ce lien. Une nouvelle étude menée avec des modèles de souris particuliers (souris), conçues pour manifester un équivalent de la maladie d’Alzheimer humaine, a montré qu’une exposition à l’alcool (éthanol) dans le cerveau provoque une atrophie cérébrale – la perte de cellules cérébrales – et une augmentation des plaques bêta-amyloïdes , les protéines « collantes » qui, avec les enchevêtrements de protéine tau, sont fortement liées à la maladie. Les chercheurs ont déterminé qu’une consommation modérée suffit à accélérer ces mécanismes pathologiques et d’autres. Bien sûr, les souris ne sont pas des êtres humains, mais les principes physiologiques communs suggèrent que la même dynamique peut également se produire dans notre espèce.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du département de physiologie et de pharmacologie de la Wake Forest School of Medicine, qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de neurobiologie et des sciences, a déterminé qu’une consommation modérée d’alcool peut accélérer la maladie d’Alzheimer. Médecine gériatrique. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Shannon L. Macauley, sont parvenus à leurs conclusions après avoir soumis les souris à des expériences spécifiques. Les rongeurs impliqués étaient du type APPswe/PSEN1dE9 (APP/PS1), un modèle murin conçu pour exprimer une forme précoce – et progressive – de démence comparable à la maladie d’Alzheimer humaine. Les souris avaient libre accès à l’eau ou à l’alcool, pour simuler la consommation volontaire qui se produit également chez l’homme. Les chercheurs ont analysé leur comportement et mené différents tests tenant compte de l’alcool consommé sur une période de 10 semaines.

Comme déjà indiqué, les souris « buveuses » avaient un niveau plus élevé d’atrophie cérébrale et un nombre plus élevé de plaques bêta-amyloïdes, deux facteurs associés à une accélération de la neurodégénérescence. Les plaques augmentées étaient également plus petites; cela suggère un potentiel de propagation accrue dans le tissu cérébral avec l’âge. Le professeur Macauley et ses collègues ont également observé une distribution différente des plaques dans le cortex et l’hippocampe. Les souris buveuses ont également montré des problèmes de comportement, tels que des déficits de construction de nids et une activité motrice accrue, ainsi que des éléments liés à l’anxiété. Des modifications du régime alimentaire et une intolérance au glucose (résistance à l’insuline) ont également été observées. Des niveaux élevés d’éthanol ont déterminé une altération du métabolisme cérébral et de l’équilibre de l’état excitateur/inhibiteur du cerveau. Tous ces facteurs réunis peuvent conduire à une accélération de la neurodégénérescence et donc de la maladie d’Alzheimer. Naturellement, des études cliniques (sur l’homme) seraient nécessaires pour avoir les confirmations nécessaires.

« Ces résultats suggèrent que l’alcool peut accélérer la cascade pathologique de la maladie d’Alzheimer à ses débuts », a déclaré le professeur Macauley dans un communiqué de presse, ajoutant que « même une consommation modérée d’alcool peut entraîner des lésions cérébrales ». Pour cette raison, les auteurs de l’étude le considèrent comme un facteur de risque modifiable pour la démence et la maladie d’Alzheimer.

À ce jour, cette maladie touche environ 60 millions de personnes dans le monde, mais on estime que d’ici 2050, il y aura 150 millions de patients, avec des effets dévastateurs d’un point de vue sanitaire, social et économique. Normalement, cette pathologie touche les personnes de plus de 65 ans, mais un petit pourcentage de cas touche également les jeunes. Le premier cas dans la littérature scientifique a été récemment diagnostiqué, impliquant un garçon de 19 ans. Les détails de la nouvelle recherche « L’exposition à l’éthanol modifie la pathologie, le comportement et le métabolisme liés à la maladie d’Alzheimer chez les souris APP/PS1 » ont été publiés dans la revue scientifique Neurobiology of Disease.

