Marvel’s Midnight Suns est libre de jouer sur Steam ce week-end

En bref : Marvel’s Midnight Suns, élu l’un des meilleurs jeux de l’année dernière, est actuellement gratuit sur Steam jusqu’à ce dimanche. Il est également réduit de 40 %, de sorte que ceux qui apprécient l’essai peuvent l’acheter à un prix inférieur au prix fort.

Il y avait beaucoup de battage médiatique à l’approche de la sortie de Marvel’s Midnight Suns l’année dernière. L’idée d’une propriété Marvel faite par Firaxis Games a instantanément apporté des visions de X-Com mettant en vedette des super-héros comme The Hulk. Mais beaucoup de gens ont été déçus d’apprendre que Midnight Suns est en fait un jeu de cartes. Cependant, en tant que personne qui a passé plus de 40 heures à y jouer (et qui n’est pas un grand fan de jeux de cartes), cela n’enlève rien à ce qui est un excellent titre.

Qu’un jeu soit bon ou non est subjectif, bien sûr, mais il convient de noter que Marvel’s Midnight Suns était le finaliste de PC Gamer pour la distinction Game of the Year 2022 de la publication. L’élément stratégique des batailles basées sur des cartes est très amusant, et les sections de construction d’amitié entre les combats sont très Mass Effect, permettant aux joueurs de choisir les meilleures réponses pour augmenter leurs amitiés avec chaque personnage. Vous pouvez également choisir de suivre un chemin clair ou sombre, chacun avec ses propres récompenses. Et Wolverine est assez génial, naturellement.

Marvel’s Midnight Suns est dans la section Silver des jeux les plus vendus de Steam en 2022, ce qui n’est probablement pas ce que Firaxis et 2K espéraient. Si vous êtes sur la clôture du RPG tactique au tour par tour, vous pouvez essayer l’intégralité du jeu gratuitement jusqu’à dimanche à 10 heures, heure du Pacifique. Il est également réduit de 40 % ce week-end : l’édition légendaire est de 60 $ et l’édition standard est de 36 $.

Ceux qui optent pour l’édition légendaire, généralement à 100 $, obtiennent également le pass saisonnier qui comprend tous les DLC actuels et futurs. Cela indique que vous pouvez jouer en tant que Deadpool dans The Good, the Bad et the Undead, tandis que le prochain DLC Redemption voit Venom, que les joueurs combattent dans le jeu principal, rejoindre les Midnight Suns pour réparer les torts qu’il a commis sous l’influence de antagoniste Lilith.

