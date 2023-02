L’image qui fuit semble montrer l’iPhone 15 Pro avec un port USB-C et un design en titane

Suite à notre rapport sur les premiers rendus CAO pour l’iPhone 15 Pro cet après-midi, une image récemment divulguée pourrait offrir un aperçu du port USB-C de l’iPhone 15 Pro et du nouveau design en titane supposé. L’image a été partagée sur Twitter par le source fiable Unknownz21.

iPhone 15 Pro avec USB-C et titane ?

L’image montre prétendument notre premier regard réel sur l’iPhone 15 Pro, concentré sur le bas de l’appareil. Vous pouvez voir le port USB-C à côté de deux vis apparentes et des trous des haut-parleurs. Il s’agit de la même disposition que l’iPhone 14 Pro actuel, juste avec USB-C au lieu de Lightning. À l’intérieur du port USB-C, vous pouvez voir l’effet brossé, ce que seul Apple fait sur ses produits.

En plus de révéler le port USB-C, cette image pourrait également être notre premier aperçu du nouveau design en titane de l’iPhone 15 Pro. Une poignée de rapports ont indiqué qu’Apple passerait de l’acier inoxydable au titane avec la gamme iPhone 15 Pro cette année.

Cela indique que l’iPhone 15 Pro aurait une finition mate similaire à l’Apple Watch Ultra, plutôt que l’acier inoxydable brillant actuel. C’est ce qui est montré dans l’image divulguée de Inconnuz21 sur Twitter, avec la couleur titane correspondant presque exactement à celle de l’Apple Watch Ultra.

Les rendus publiés par Netcost-security.fr plus tôt dans la journée offraient un aperçu de l’iPhone 15 Pro basé sur des rendus CAO de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Ces rendus étaient la première visualisation des cadres plus minces et des bords incurvés du nouveau design de l’iPhone 15 Pro.

