iOS 16.4 réintroduit la nouvelle architecture HomeKit qui a été retirée en raison de plusieurs problèmes

Lors de l’annonce d’iOS 16, Apple a mentionné qu’il introduirait une nouvelle architecture pour l’application Home afin d’améliorer l’expérience d’utilisation des accessoires HomeKit. La fonctionnalité a été officiellement publiée avec iOS 16.2, mais Apple l’a rapidement retirée du système après plusieurs rapports indiquant que la nouvelle architecture causait des problèmes de compatibilité avec les accessoires pour la maison intelligente. Maintenant, cette architecture est de retour avec iOS 16.4.

Comme l’ont noté les développeurs qui ont déjà installé la version bêta d’iOS 16.4, qui a été publiée jeudi, l’application Home invite à nouveau les utilisateurs à passer à la nouvelle architecture. Selon Apple, cette nouvelle architecture rend l’expérience d’utilisation des accessoires HomeKit plus efficace et plus fiable.

Comme auparavant, la mise à niveau est facultative et il y a un certain nombre de limitations à cela. Par exemple, tous les appareils Apple enregistrés sur votre compte iCloud doivent exécuter la dernière version du système d’exploitation. Lorsque cette option a été mise à disposition pour la première fois avec iOS 16.2, les utilisateurs ont signalé que leurs appareils HomeKit étaient bloqués dans l’état « mise à jour » ou « configuration ».

Dans certains cas plus extrêmes, les accessoires ont tout simplement disparu de l’application Home. À l’époque, Apple avait déclaré être au courant du problème et qu’un correctif serait bientôt disponible. « Entre-temps, nous avons temporairement supprimé l’option de mise à niveau vers la nouvelle architecture Home », a ajouté la société.

Étant donné qu’iOS 16.4 est toujours un logiciel bêta, nous ne pouvons pas dire avec certitude que la nouvelle architecture de l’application Home sera mise à la disposition des utilisateurs avec la sortie officielle de la mise à jour logicielle. Nous conseillons aux développeurs exécutant la dernière version bêta d’iOS d’attendre un peu plus longtemps pour passer à la nouvelle architecture de l’application Home.

En savoir plus sur iOS 16.4

iOS 16.4 inclut également la possibilité d’activer les notifications push pour les applications Web, des dizaines de nouveaux emoji, de nouvelles actions de raccourcis, des ajustements d’interface pour Apple Music, et plus encore. La première version bêta n’est disponible que pour les développeurs enregistrés à ce stade.

Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d’iOS 16.4 beta 1 ou d’iPadOS 16.4 beta 1 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :