Huawei a déjà développé sa propre puce et teste actuellement, la puce Kirin revient-elle ?

De bonnes nouvelles semblent être en route pour tous les fans de Huawei du monde entier. La société a vu son activité de smartphones paralysée par de multiples sanctions du département américain du Commerce. Voyant combien d’utilisateurs du monde entier passaient aux appareils Huawei, la société technologique Chinses n’était pas prête à s’asseoir et à regarder son activité de smartphone s’effondrer.

La survie de Huawei

La société a lancé ses propres services mobiles Huawei pour remplacer les services mobiles Google. Il a également amélioré la Huawei App Gallery pour remplacer le Google Play Store. Huawei a même fait un effort supplémentaire pour développer Huawei Petal Maps en remplacement de Google Maps et bien d’autres. Le système d’exploitation mobile de l’entreprise, Harmony OS, se porte également très bien. Le système d’exploitation mobile est désormais le troisième plus grand système d’exploitation mobile au monde. Derrière Android et iOS.

Huawei a fait preuve d’un véritable esprit combatif, de force et de persévérance pour en arriver là. L’entreprise ne s’est pas arrêtée là, c’est parce que les sanctions ont également affecté son activité de chipset. La puce Kirin de Huawei était une véritable menace pour la domination de Snapdragon et de la puce Bionic d’Apple. Cependant, les sanctionnés ont tenu le rêve de Kirin à distance.

Huawei teste sa propre puce

Depuis quelque temps, de nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles Huawei travaillerait sur sa propre puce (Kirin Chip) pour les smartphones Huawei. Ces rumeurs semblent être passées à l’étape suivante car de nouvelles rumeurs disent que Huawei teste déjà sa propre puce à huis clos.

Un informateur proche du dossier a révélé que Huawei teste déjà en secret une puce auto-développée. Ce qu’il n’a cependant pas révélé, c’est le type particulier de puce, quand Huawei a l’intention de le lancer ou la technologie de nœud de processus de la puce.

Huawei s’est associé à plusieurs sociétés de puces chinoises

Nous avons précédemment signalé que Huawei entretenait des collaborations étroites avec des sociétés de semi-conducteurs et des partenaires chinois pour développer ses propres chipsets. Cependant, développer de telles puces haut de gamme ne sera pas une tâche facile. Les entreprises américaines dominent actuellement ce secteur de la technologie de fabrication de puces et Huawei veut en avoir une part.

Nous garderons un œil attentif sur ces rumeurs et vous informerons des nouvelles dès qu’il y aura de nouveaux développements. Huawei est grand et ne peut pas être sous-estimé, nous attendons donc de voir ce que l’entreprise sortira.

Source / Via : Huawei Central