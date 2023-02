M2 Pro contre M2 Max dans le travail vidéo réel, en utilisant le MacBook Pro 16 pouces

L’une des décisions que vous devez prendre lors de l’achat d’un MacBook Pro ou d’un nouveau Mac mini est la puce : M2 Pro contre M2 Max. Nous avons vu ce qu’Apple a à dire sur les différences et comment elles s’empilent dans les classements de référence.

Aujourd’hui, une nouvelle pièce va au-delà des références pour comparer les deux puces lorsqu’elles sont utilisées pour un travail vidéo réel dans le MacBook Pro 16 pouces. Ce n’est pas exactement une comparaison détaillée, mais cela fournit un pointeur sur les trois cas d’utilisation susceptibles de justifier le M2 Max …

M2 Pro vs M2 Max : Autonomie de la batterie

La première chose qui m’a sauté aux yeux dans l’article de Monica Chin pour The Verge est que la puce la plus puissante indique que la durée de vie de la batterie est relativement importante.

J’ai en moyenne près de 14 heures d’utilisation non-stop sur le modèle M2 Max avec ma charge de travail [which] implique en grande partie les onglets Chrome, les documents Google et certains flux […] J’ai en moyenne plus proche de 17 heures non-stop sur le modèle M2 Pro. En pratique, cela indique que je peux l’utiliser sur batterie pendant deux à trois jours à la fois, en le branchant comme de temps en temps.

Pour moi personnellement, une fois que vous avez atteint la vraie vie quotidienne, ce genre de différence est assez académique : il n’y aura jamais de moment où je ne rechargerai pas du jour au lendemain, même dans l’utilisation la plus centrée sur le mobile. Mais si vous conservez un MacBook pendant plusieurs années, il peut être utile de réfléchir à la manière dont la différence peut se produire à mesure que les performances de la batterie se dégradent.

CPU, GPU, mémoire unifiée

Si vous achetez le MacBook Pro 16 pouces, les deux puces ont le même processeur à 12 cœurs, vous ne bénéficiez donc pas directement du M2 Max pour les tâches gourmandes en ressources processeur. Cependant, si vous voulez plus de 32 Go de mémoire unifiée, seule la puce la plus puissante vous offre les options de 64 Go ou 96 Go.

Le GPU est la vraie différence entre les deux, le M2 Pro vous offrant 19 cœurs, tandis que le M2 Max peut être configuré avec 30 ou 38. Le M2 Max vous offre également deux moteurs d’encodage vidéo, plutôt qu’un.

Travail vidéo réel

Chin a déclaré que son modèle à 38 cœurs faisait une réelle différence pour le travail vidéo.

Le M2 Max est nettement plus rapide dans le travail vidéo. Mon expérience de l’utiliser pour éditer a été incroyablement rapide. Il a survolé la lecture et les exportations. Si j’étais monteur vidéo (en supposant que mon employeur paie la facture), je voudrais absolument l’une de ces choses. Le M2 Pro n’était pas aussi cohérent. J’ai exporté plusieurs fois la même vidéo 4K de cinq minutes et j’ai pu voir un temps allant d’environ deux minutes et demie à plus de six minutes. Le processus n’est pas devenu systématiquement plus rapide ou systématiquement plus lent au fur et à mesure des tests; il n’y avait ni rime ni raison pour les temps variables. Ce que j’ai remarqué, c’est que le M2 Pro s’accrochait souvent aux graphismes que le M2 Max était capable de traverser. Becca Farsace, notre productrice vidéo senior, a eu la même expérience en exportant un fichier vidéo différent.

La conclusion? Achetez le M2 Max pour :

Animations 3D

Montage vidéo 8K

Montage vidéo 4K pour les projets de plus d’une heure

Tout le monde devrait être très bien avec le M2 Pro.

La vidéo précédente va beaucoup plus en détail.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :