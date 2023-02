Une nouvelle mise à jour arrive pour WhatsApp : vous pouvez maintenant envoyer 100 photos à la fois

En plus de la possibilité d’envoyer 100 photos à la fois, WhatsApp vous permet désormais également de créer un avatar personnalisé. Il sera également possible d’insérer une légende sous les documents envoyés et d’agrandir la description des groupes.

Pour l’instant la mise à jour est uniquement sur Android. Dans la dernière version officielle de WhatsApp, le nombre d’images pouvant être envoyées avec un seul message a été augmenté. Vous pouvez tout lire dans le PlayStore de l’application, en regardant les mises à jour qu’ils font dans la section Quoi de neuf : « Maintenant, vous pouvez envoyer jusqu’à 100 photos ou vidéos à la fois ». Un changement qui déplace la limite précédente, fixée à 30.

En dehors de cela, dans la nouvelle version de l’application, trois autres fonctions sont également disponibles pour les utilisateurs. En mettant à jour l’application, il sera possible d’insérer des légendes aux documents à envoyer dans le chat et il sera possible d’augmenter la limite de caractères pour le sujet et la description des groupes. WhatsApp commence alors à entrer dans le Metaverse. La quatrième fonctionnalité annoncée vous permet de créer des avatars personnalisés et de les utiliser comme autocollants ou images de profil. Le chemin à suivre est Paramètres>Avatar.

La différence par rapport à Beta

Cette fois, ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité repérée dans une bêta. Souvent, WhatsApp envoie à des groupes de bêta-testeurs certaines fonctions à essayer qui n’ont pas encore été distribuées dans les magasins d’applications, juste pour comprendre comment elles sont utilisées. Tous ne sont pas transférés vers les versions officielles de l’application. La mise à jour qui introduit une nouvelle limite sur les photos, des avatars personnalisés et une augmentation des personnages disponibles est déjà officiellement disponible sur le Play Store.

Il n’est actuellement pas encore disponible sur l’iPhone. Dans l’App Store, la dernière version disponible de l’application a été publiée il y a une semaine et parmi les nouvelles fonctionnalités qu’elle propose, il y a celle de revoir l’option « supprimer pour moi » en quelques secondes. Pour ne pas se contenter de supprimer des messages que l’on aurait aimé rendre invisibles à un autre utilisateur.