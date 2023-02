La liste des téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers One UI 6

Samsung est connu pour être une entreprise généreuse lorsqu’il s’agit de fournir des mises à jour logicielles pour ses smartphones, et ils sont actuellement en train de mettre à jour leurs téléphones vers Android 13 et One UI 5.1. Cela indique qu’une grande partie du catalogue de smartphones de Samsung recevra la nouvelle version du système. Cependant, malgré l’engouement autour de cette mise à jour, certains utilisateurs pensent déjà à Android 14 et One UI 6.0.

Alors que de plus en plus d’appareils profitent des nouvelles de la mise à jour Android 13, la sortie de l’aperçu du développeur Android 14 a détourné l’attention sur la nouvelle mise à jour. Il est important de noter que cette première version du système n’est pas disponible pour les appareils Samsung, car la société présente son propre programme bêta One UI au troisième trimestre de l’année.

L’annonce par Samsung de modifications de sa politique de mise à jour début 2022 en a fait le constructeur Android qui propose le plus de versions sur le long terme, même devant Google lui-même. Les modèles concernés par cette modification font non seulement partie de la gamme haut de gamme de Samsung, mais seront mis à jour jusqu’à quatre fois et recevront des correctifs de sécurité pendant cinq ans. Cette nouvelle politique profite à un grand nombre d’appareils Samsung Galaxy, y compris les smartphones d’un certain âge qui bénéficieront de la mise à jour ainsi que des nouvelles fonctionnalités que cela implique.

Appareils éligibles Samsung One UI 6.0

Série Galaxy S

Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Série Galaxy Z

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy ZFlip 3

Série Galaxy-A

SamsungGalaxy A73

SamsungGalaxy A72

SamsungGalaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

SamsungGalaxy A33

SamsungGalaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Série Galaxy M

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

SamsungGalaxy M23

Série Galaxy Xcover

Série Galaxy-Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Si vous vous demandez comment mettre à jour votre Samsung Galaxy, il n’y a aucun moyen de télécharger la version précédente d’Android 14 pour votre appareil pour le moment, car il est possible qu’il n’ait même pas reçu Android 13 accompagné de One UI 5. Cependant, il est important de noter que vous devez vous assurer que votre batterie est chargée afin que le mobile ne s’éteigne pas lors de l’installation. Sinon, vous risquez de rencontrer de graves problèmes tels que la perte de données. Les étapes que vous devez exécuter sont simples et faciles à suivre. Tout d’abord, ouvrez les paramètres de votre smartphone Samsung Galaxy. Ensuite, sélectionnez la section « Mise à jour du logiciel » et vérifiez si une mise à jour est disponible. Enfin, appuyez sur « Télécharger et installer » pour démarrer le processus et attendez qu’il soit terminé. Après la mise à jour, l’appareil redémarrera.

En conclusion, la politique de mise à jour de Samsung a parcouru un long chemin ces dernières années et elle est devenue une entreprise connue pour fournir des mises à jour logicielles à long terme de ses appareils. Avec la prochaine version d’Android 14 et One UI 6.0, les utilisateurs de Samsung peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités et à des performances améliorées sur leurs smartphones. Si vous possédez un Samsung Galaxy, il est important de rester à jour sur les dernières versions du micrologiciel et de profiter du processus de mise à jour facile à suivre pour vous assurer que votre appareil est toujours à jour.