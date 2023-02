Realme GT3 sera lancé le 28 février avec une charge de 240 W

Plus tôt ce mois-ci, Realme a dévoilé le Realme GT Neo5 avec une charge de 240 W. La marque repousse les limites actuelles de la technologie USB Type-C avec un appareil qui se charge en moins de 8 minutes. L’appareil est un très bon tueur phare quand on regarde les spécifications. L’inconvénient est qu’il reste exclusif au marché chinois, mais cela semble bientôt changer. Realme dévoilera le smartphone Realme GT3 lors du MWC 2023 à Barcelone. Ainsi, les marchés mondiaux obtiendront bientôt la même charge de 240 W via le nouvel appareil.

Nous nous sommes interrogés sur la sortie d’un nouveau smartphone de la série Realme GT pour succéder aux Realme GT2 et GT2 Pro. Le premier smartphone arrive, mais nous ne savons pas s’il s’agira d’un téléphone totalement original. Realme n’a jamais renommé un téléphone de la série Realme GT Neo, mais il y a toujours une première ! Selon les rumeurs, le Realme GT3 pourrait devenir la variante mondiale du Realme GT Neo5. Ce ne sont que des spéculations à ce stade, mais nous ne serions pas surpris de voir cela confirmé.

Le Realme GT2 est venu avec le Snapdragon 888 qui était le prédécesseur du Snapdragon 8 Gen 1. Ainsi, un éventuel Realme GT3 pourrait facilement venir avec le SD8+ Gen 1 qui précède le SD8 Gen 2. C’est le même chipset à l’intérieur du Realme GT Neo5. De plus, le Realme GT3 n’a été vu dans aucune fuite, ce qui est étrange dans l’industrie actuelle. Realme avait l’habitude de lancer des téléphones de la série GT Neo sur la scène mondiale, mais à ce stade, nous ne pouvons pas écarter un changement de marque.

En fait, il y a un détail qui peut confirmer que le Realme GT3 est un Neo5 renommé. Ce dernier possède une Led RVB à l’arrière qui forme un carré incomplet. Si vous regardez l’invitation ci-dessus, nous avons le même carré lumineux.

Caractéristiques présumées du Realme GT3

Si le Realme GT3 est un Neo 5 renommé, nous savons à quoi nous attendre. Le produit phare économique contient le Snapdragon 8+ Gen 1 et dispose de jusqu’à 16 Go de RAM avec 1 To de stockage. Le téléphone dispose d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un ultra large de 8 mégapixels et un tireur de microscope de 2 mégapixels. Le smartphone dispose d’un vivaneau selfie de 16 mégapixels. De plus, il dispose d’un écran OLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et une résolution de 2 772 x 1 240 pixels. L’appareil dispose également de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC double face et IR Blaster. La version de charge de 240 W est livrée avec une batterie de 4 600 mAh