L’administration Biden exige que les chargeurs de VE soient normalisés pour être éligibles à un financement fédéral

En un mot : le projet de loi sur les infrastructures de plusieurs milliards de dollars adopté en 2021 voit quelques changements dans la façon dont ses fonds sont alloués. L’accent est mis sur les incitations des constructeurs automobiles, y compris Tesla, à normaliser les centrales électriques pour qu’elles soient indépendantes des fabricants et à produire et assembler des composants de charge en Amérique. Si les choses se passent comme le prévoit la Maison Blanche, nous pourrions commencer à voir apparaître davantage de chargeurs de véhicules électriques le long de nos autoroutes.

La loi bipartite sur les infrastructures de 2021 (BIL) a affecté 350 milliards de dollars au financement de projets d’amélioration des autoroutes jusqu’en 2026. Sur ces fonds, 7,5 milliards de dollars sont alloués à l’augmentation du nombre de chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis, la Federal Highway Administration (FHWA) décidant qui obtient accorder de l’argent.

La Maison Blanche a publié de nouvelles stipulations pour recevoir des fonds pour construire des bornes de recharge pour véhicules électriques. L’une consiste à limiter l’attribution aux chargeurs non propriétaires. Cette décision vise clairement à encourager la standardisation de la technologie et à amener Tesla à réadapter certains de ses chargeurs pour accueillir les voitures d’autres fabricants.

Mardi, le coordinateur des infrastructures de la Maison Blanche, Mitch Landrieu, a déclaré qu’il anticipait la coopération de Tesla pour rendre ses chargeurs disponibles pour tous les véhicules électriques. En réponse, Tesla Charging a annoncé via Twitter qu’il ouvrirait bientôt des Superchargeurs « sélectionnés » à tous les véhicules électriques.

L’expansion de ses installations est en cours depuis au moins 2021, lorsque la société a déclaré qu’elle modernisait un nombre non divulgué de stations aux États-Unis. Aujourd’hui, la Maison Blanche a noté que Tesla s’était déjà engagé à ouvrir au moins 7 500 Superchargeurs aux véhicules non Tesla.

Landrieu souligne qu’à mesure que les véhicules électriques sont de plus en plus adoptés, avoir une norme que toutes les voitures peuvent utiliser est plus logique que des stations disparates utilisant divers connecteurs propriétaires.

« [We need chargers that] fonctionnera pour tout le monde, partout, quel que soit le type de voiture ou l’état dans lequel ils se trouvent [traveling] dans », a déclaré Landrieu.

En effet, imaginez le chaos si les stations-service n’avaient pas de buses standardisées. Faire une seule solution de recharge pour toutes les marques de VE est la seule chose qui a du sens. Cependant, ce n’était pas la seule limitation imposée par la Maison Blanche aux exigences d’approvisionnement.

L’administration Biden veut également faire pression pour s’assurer que les chargeurs sont assemblés au niveau national. Il offre également des incitations monétaires aux fabricants de versions pour construire des installations aux États-Unis pour fabriquer des composants de chargeur.

Les responsables de la Maison Blanche espèrent avoir plus de 100 000 chargeurs installés aux États-Unis d’ici 2026 et 500 000 d’ici 2030. Cependant, comme les allocations BIL expirent en 2026, il faudrait un nouveau projet de loi de financement pour aider les entreprises à continuer à construire des bornes de recharge pour véhicules électriques. L’objectif ultime du gouvernement est que la moitié des voitures neuves vendues en 2030 soient des véhicules électriques et qu’elles aient des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050.



